Lai uzzinātu vairāk par šo trijotni, ko par “Tres amigos” iesaucis viens no amerikāņu piegādātājiem, piedāvājuma specifiku, populārākajiem ēdieniem un sasniegumiem nozarē, satikāmies uz sarunu. Kā viņi paši smejoties saka, šī vieta nav ne burgernīca, ne kafejnīca, bet augstas kvalitātes restorāns.
Pirmā dzirkstele
Sākotnēji ideja par “Uguns Cafe” radās Ikšķilē – vietā, kur paši īpašnieki dzīvoja. Pēc viņu teiktā, Ikšķilē trūka vietu, kur cilvēkiem satikties un pavadīt laiku, tāpēc radās vēlme radīt vietu, kur var aiziet ar draugiem pasēdēt, iedzert labu alu vai kokteili un aicināt citus ciemos. Viņi atzīst, ka tas bija ne tikai drosmīgs, bet arī riskants solis, kurā tika ieguldīti lieli līdzekļi, pat pārdodotas personīgās automašīnas ar domu – ir, ir, nav, nav. Tā nu 2020. gada aprīlī, tieši pirms Covid-19 pandēmijas sākuma, viņi atvēra pirmo kafejnīcu, ko viņi uzbūvēja pašu rokām – sākot no katra dēlīša, beidzot ar terasi un bāra leti.
Taču ne viss gāja tik gludi, kā iecerēts. Neilgi pirms atvēršanas tika noteikti ierobežojumi un ēdienu varēja piedāvāt tikai līdzņemšanai. Lai gan sākotnēji tas šķita kā šķērslis, situācija izvērtās par priekšrocību – kamēr daudzi citi ēdināšanas uzņēmumi nebija gatavi šādam formātam, “Uguns Cafe” nebija variantu – bija jāpielāgojas.
Lai gan šobrīd viņu kafejnīcās strādā ap 50 darbinieku, pašā sākumā viņi bija gan īpašnieki, gan trīs vienīgie darbinieki – trijatā nodrošinot visu kafejnīcas ikdienas darbu. Te jāpiebilst, ka viņiem ir arī starptautiska pieredze – Kristaps strādājis Vācijā un Ibizā bāros un klubos, savukārt Edgars guvis pieredzi ēdināšanas jomā Amerikā, un viņi vēlējušies to pārnest uz Latviju. Domājot par nosaukumu, sākotnēji apsvērti dažādi varianti – “Centra pietura”, “Centrālā stacija”, “Pie Meinarda”, tomēr īstais nosaukums “piešķīlies” dabiski ar domu, ka “uguns ir enerģija, kaut kas spēcīgs, labs, karsts un degošs”.
Kā pie draugiem
Pēc vairākiem darbības gadiem un paplašināšanās citviet, tostarp Ādažos un Rīgā, “Uguns Cafe” nu nonākusi Ogrē. Īpašu šo vietu padara ne tikai plašais amerikāņu virtuves klāsts, bet arī attieksme – “cafe” koncepts, kas ietverts arī nosaukumā, nozīmē iespēju atnākt un brīvi pasēdēt, aprunāties ar viesmīļiem un bārmeņiem un justies kā pie draugiem. Šī vieta veidota kā balanss starp ātrās ēdināšanas iestādi un restorānu, kur apkalpošana ir gana augstā līmenī.
Tikpat būtiska nozīme piešķirta svaigām izejvielām. Daļa sastāvdaļu tiek importēta no Amerikas, īpaši asās mērces, pipari un garšvielas, savukārt, piemēram, liellopu gaļa, tiek pirkta no Latvijas BIO saimniecībām un malta uz vietas katru dienu. Arī dārzeņi lielākoties ir vietējo uzņēmēju lolojums. Par īpašu pieredzi kafejnīcā kļuvusi arī iespēja izmēģināt vistas spārniņus ar vienām no pasaules asākajām mērcēm. Šis izaicinājums piesaistījis arī Latvijā zināmus cilvēkus, piemēram, reperi Sudrabu sirds, grupu “MUUD”, mūziķi Punkts uz i, reperi Denisu un reperu apvienību “Prospekti”, un, kā atzīst paši īpašnieki, tas ir “ass un pikants piedzīvojums”, ko katru nedēļu nemaz nevar atkārtot. Starp citu, pēc tam uguni mutē vislabāk palīdzot nodzēst piens vai auksta ābolu sula.
Viņi arī uzsver, ka piedāvājums neaprobežojas tikai ar burgeriem – ēdienkartē ir salāti, spēka bļodas sportistiem, veģetāriešiem paredzēti ēdieni, piedāvājums bērniem un pat mūsu četrkājainajiem draugiem. Tur gaidīti gan jauni, gan veci, gan ģimenes, gan vientuļnieki. Jaunākajiem apmeklētājiem pieejamas krāsojamās grāmatiņas un dažas spēles, lai viņi būtu nodarbināti un varētu pavadīt laiku interesanti.
Runājot par plānotajiem pasākumiem, īpašnieki norāda, ka tie vienmēr bijuši daļa no “Uguns Cafe” koncepta, taču mērķis nav veidot vietu kā regulāru ballīšu norises punktu. Plānots organizēt pasākumus aptuveni reizi mēnesī, piemēram, bingo vakarus vai izglītojošus vīna vakarus, lai piedāvātu apmeklētājiem kaut ko interesantu un jaunu. Pasākumiem ir ierobežots laiks, lai nezaudētu kvalitāti.
Paši dara, paši rada
Īpašnieki uzsver, ka arī paši aktīvi iesaistās ikdienas darbā, jo, viņuprāt, labā uzņēmējdarbībā labs priekšnieks ir tas, kurš pats zina, kā darbs veicams, un var to arī parādīt. Paši iesaistās arī burgeru ēšanā – reizēm varot apēst pat 10 burgeru nedēļā, citās nedēļas – nevienu. Kopumā ēdienkartē ir 29 burgeri, un visas receptes viņi izstrādā paši. Lai saglabātu apmeklētāju interesi, ēdienkarte tiek regulāri atjaunota – ir gan pavasara–vasaras, gan rudens–ziemas ēdienkarte.
Iecienītākais burgers apmeklētāju vidū joprojām ir Šefa burgers, savukārt sievietes biežāk izvēlas trifeļu burgeru. Gaumes atšķiras, kā ironiski piebilst uzņēmēji: "Vienam patīk māte, otram meita, trešam kleita."
Kafejnīcas telpās labiekārtots arī pagrabs, kas kļuvis par interesantu papildu projektu. Sākotnēji telpa bija veca, slapja un mitra, un bija doma to izmantot kā noliktavu, taču vēlāk visi kopā nolēmuši izveidot kaut ko interesantāku. Tā nu tapa alus pagrabs, ko šobrīd iespējams izīrēt svinībām – tajā pieejams izlejamais alus, ko apmeklētāji var liet paši, un, galu galā, sanāk tāda kā meistarklase. Arī kafejnīcas interjers un visi tā elementi, tostarp galdi ar iegravētu uguns simbolu, ir viņu pašu ideja – papildpsēki iesaistīti vien tapšanā. Piemēram, koka mēbeles un elementus radījis vietējais uzņēmums “goba.wood”.
Uguns ārpus “Uguns Cafe”
Runājot par apbalvojumiem, īpašnieki stāsta, ka 2022. gadā viņi debitēja Rīgas Burgerfestivālā, kur uzreiz ieguva 1. vietu ar Šefa burgeru, kurā ir tādas sastāvdaļas kā karamelizēti sīpoli un zilais siers. Nākamajā gadā viņi ieguva “European Street Food Awards – People’s Choice” apbalvojumu, kas arī ļoti augstu kotējas visā Eiropā. Savukārt pērn viņi atkārtoti ieguva 1. vietu ar Ogres futbola komandas “Ogre United” burgeru. “Vienu reizi uzvarēt varbūt ir veiksme, bet, ja to izdara divas reizes un dabūn pirmās vietas, tā vairs nav veiksme, tas ir rādītājs,” saka Edgars. Viņi arī uzsver, ka konkurence šajos pasākumos ir ļoti stipra, jo piedalās arī daudz augsta līmeņa restorānu, piemēram, “Hercogs”.
Ar to viss nebeidzas. Viņi aktīvi iesaistās arī sabiedriskajā dzīvē, piemēram, labdarības pasākumos, tostarp sadarbojoties ar dziedātāju Nikolaju Puzikovu. Viņi cenšas būt sociāli aktīvi un atbalstīt vietējos – gan Ogres basketbola komandu un futbola klubu “Ogre United”, gan Ikšķiles vidusskolu, Ikšķiles Saules kori un citus.
Papildus darbībai kafejnīcā “Uguns Cafe” attīsta arī mobilo tirdzniecību – viņi iegādājušies mobilās tirdzniecības busiņu, ar kuru viņi labprāt dodas uz pilsētas svētkiem, privātiem pasākumiem un uzņēmumu sporta spēlēm. Kapacitāte ir ievērojama – viņi var pagatavot aptuveni 25 burgerus 13 minūtēs.
Tuvojoties vasaras sezonai, “Uguns Cafe” plāno paplašināties arī praktiski – paredzēts izvietot vēl 50 papildu sēdvietas uz terasēm, un līdz ar to tiek meklēti arī papildu darbinieki, īpaši viesmīļi un bārmeņi. Kā skaidro īpašnieki, komanda jau ir stipra, taču sezonas laikā nepieciešami papildspēki, īpaši izbraukumiem. Tas arī ir viens no galvenajiem izaicinājumiem restorānu biznesā – ja izkrīt viens ķēdes posms, darbs apstājas, tāpēc jābūt gataviem ātri reaģēt un nepieciešamības gadījumā pašiem iesaistīties. Tā kā tas no uzņēmēju skatpunkta ir darbs 24 stundas diennaktī, liela problēma ir arī friziera apmeklējums, jo “visiem jau sirmi mati”. Tāpat darbs restorānu biznesā nozīmē nepārtrauktu problēmu risināšanu – sākot no izejvielu meklēšanas līdz tehnisku problēmu novēršanai.
Kafejnīcas sienu rotā ugunīgs uzraksts “When a fire starts to burn, it starts to spread”, kas tulkojumā nozīmē – kad uguns sāk degt, tā sāk izplatīties. Kā atzīst paši īpašnieki, viņu uguntiņa joprojām deg. Trīs draugi viens otru pazīst jau kopš bērnības, un, iespējams, tieši tas ir viņu ilgtermiņa sadarbības pamats. Viņi raksturo sevi kā trīs atšķirīgas personības: “Viens saka melns, otrs saka balts, trešais – violets”. Tieši šo atšķirību samiksēšana ļauj nonākt pie labākajiem rezultātiem. Katrs savā jomā ir lielāks profesionālis par otru – viņi uzklausa viens otru, mācās un kopīgi pieņem stratēģiskus lēmumus. Un, spriežot pēc līdz šim paveiktā un vēl iecerētā, piemēram, nākamo kafejnīcu Pierīgā, šo uguni diez vai kādam izdosies nodzēst.