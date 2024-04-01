Ukrainas Bruņotie spēki izsaka pateicību par sniegto palīdzību

"Mēs saprotam, ka tas ir arī mūsu karš. Mēs palīdzam Ukrainai jau 14 gadus, bijām šeit un redzējām, ko nes "Krievijas miers"," sacīja Ogres novada pašvaldības domes vadītājs Egils Helmanis. "Kamēr jūs savaldāt ienaidnieku, viņš nedosies uz Eiropu," viņš uzsvēra.

Pārstāvji no Latvijas iepazinās ar frontes līnijā iesaistītajiem tankiem un aprunājās ar karavīriem. Viņi saka, ka ir ļoti svarīgi visu redzēt pašiem, saprast, ar ko saskaras frontes zonās dzīvojošie ukraiņi, uzzināt kaut nelielu daļu no tā, ar ko ikdienā nodarbojas Ukrainas bruņoto spēku karavīri. Pēc šādām vizītēm, pēc Latvijas viesu teiktā, viņu pārliecība par nepieciešamību palīdzēt Ukrainai vēl vairāk nostiprinās.

Pateicamies Ogres novada sabiedrībai un pašvaldības vadībai par mums sniegto palīdzību. Pateicoties jums, mēs jūtam latviešu tautas atbalstu, apzināmies jūsu ticību mūsu Uzvarai.

Mūsdienās visai civilizētajai pasaulei ir kopīgs ienaidnieks. Bet mēs noteikti to pārvarēsim. Kopā."

Ukrainas Bruņotie spēki un 1. atsevišķā tanku brigāde

Oriģinālteksts

Представники Огре Ogres novads, латвійського міста-побратима Чернігова завітали до 1 окремої танкової Сіверської бригади та передали бійцям два автомобілі, які будуть залучені для виконання бойових завдань. Ці машини були придбані бізнесменами міста Огре спеціально для нашої бригади.

"Ми розуміємо, що це і наша війна теж. Від 14 року ми допомагаємо Україні, були тут і бачили, що "рускій мір" несе", - сказав Егілс Хелманіс, голова Огрської крайової Думи. "Доки ви стримуєте ворога, він не піде на Європу", - підкреслив він.

Гості з Латвії ознайомилися із танками, які залучені на передовій, та поспілкувалися з бійцями. Кажуть, принципово важливо побачити все на власні очі, зрозуміти, з чим стикаються українці, які проживають у прифронтових зонах, дізнатися про бодай малу частину того, із чим щодня мають справу військовослужбовці ЗСУ. Після таких візитів, за словами латвійських гостей, їх переконання допомагати Україні зміцнюється ще більше.

Ми дякуємо громаді та керівництву міста Огре за надану нам допомогу. Завдяки вам ми відчуваємо підтримку латвійського народу, усвідомлюємо вашу віру у нашу Перемогу.

Нині у всього цивілізованого світу - спільний ворог. Але ми його обов'язково здолаємо. Разом.