Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis (NA) informē, ka ir notikušas sarunas ar finanšu ministru Jāni Reiru (JV) par valstij piederošo ēku - bijušās slimnīca "Ceplīši" Tīnūžu pagastā un bijušās sanatorijas "Saulstari" - izmantošanu bēgļu izmitināšanai.
Pašvaldība arī turpina apzināt ģimenes, kuras pie sevis ir uzņēmušas bēgļus. Ogres novada pašvaldības dome ir pieņēmusi lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu 100% apmērā šī nodokļa maksātājiem, kuri savā īpašumā izmitina bēgļus, tāpat ir pieņemts lēmums par komunālo maksājumu atlaidi 100% apmērā mājsaimniecībām, kurās dzīvo bēgļi no Ukrainas.
Līdz pagājušās nedēļas beigām Ogres novada pašvaldība bija uzņēmusi jau vairāk nekā 50 bēgļu, kuri bija izmitināti viesu namā "Turbas". Ogres novadā no Ukrainas ir ieradušās sievietes ar bērniem vecumā no sešiem mēnešiem līdz pusaudžu gadiem.
Sapožņikovs norāda, ka pašvaldība apzina bēgļu nodarbinātības iespējas gan pašvaldības iestādēs un uzņēmumos, gan privātajos uzņēmumos un saimniecībās. Jau ir zināmi vairāki uzņēmēji, kuri piedāvā darbu bēgļiem.
Darbā ar bēgļiem ir iesaistīts Ogres novada Sociālais dienesta un citu pašvaldības iestāžu speciālisti.
Izglītības pārvalde kārto jautājumus, kas saistīti ar izglītības procesa nodrošināšanu bērniem no Ukrainas.
Darbā ar bēgļiem pašvaldības iesaistīs arī Ogres novada krīzes zvanu centra speciālistus, lai sniegtu garīgu un emocionālu atbalstu, palīdzētu rast mierinājumu smagajā dzīves situācijā.
Ogres novada pašvaldības domes izpilddirektora vietniece Dana Bārbale apgalvo, ka pašvaldības speciālisti jau nedēļu sadarbojas ar organizācijām, kas koordinē bēgļu uzņemšanu Latvijā. Bābele uzsver, ka speciālisti strādā diennakts režīmā, bēgļi ierodas arī naktī, un ikvienu no viņiem sagaida un izmitināta. Bēgļu ceļš no dzimtajām mājām līdz jaunajai mājvietai citā valstī ir ļoti sarežģīts, fiziski un emocionāli smags. Ogres novada pašvaldība ir pateicīga ikvienam, kurš sniedz palīdzību.
Kā vēstīts, visā Latvijā pašvaldības organizē kara bēgļu uzņemšanu no Ukrainas, kurā 24.februārī iebruka Krievijas karaspēks, sākot apšaudīt ne tikai militāros, bet arī civilos objektus un izraisot bēgļu straumes.