Ukrainas pilsoņi Ogres novadā ieradās, pateicoties Latvijas Nacionālo bruņoto spēku (NBS) un Zemessardzes atbalstam, pārvietošanu uz Suntažiem un Lauberi koordinēja Elmārs Pļaviņš, NBS vecākais eksperts starptautiskajos reliģijas jautājumos. Suntažos šobrīd dzīvo 33 un Lauberē, kādreizējā Lauberes bērnunama telpās, - 39 Ukrainas civiliedzīvotāji.
Suntažu Kultūras namā uz tikšanos ar Ukrainas vēstnieku bija ieradušies abos pagastos izmitinātie Ukrainas civiliedzīvotāji, tikšanās piedalījās arī Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, NBS eksperts Elmārs Pļaviņš, Suntažu pagasta pārvaldes vadītājs Valdis Ancāns un Lauberes pagasta pārvaldes vadītājs Andris Misters, kā arī mācītāji, kuri darbojas Ogres novada krīzes zvanu centrā, - Mārtiņš Kalējs, Agris Ginko un Māris Vītols.
Tikšanās laikā tika pārrunāti konsulārie jautājumi, kā arī jautājumi, kas saistīti ar ukraiņu bērnu izglītību un viņu iespējām piedalīties bērnu vasaras nometnēs.
E. Helmanis informēja arī par Ukraiņu civiliedzīvotāju nodarbinātības iespējām, latviešu valodas apguvi, apmeklējot kursus.
Ukrainas vēstnieks saviem tautiešiem, kuri šobrīd patvērumu raduši Suntažos un Lauberē, nodeva Aleksandra Petrova vadītā Ukrainas Tirdzniecības nama dāvātos Ukrainā ražotos saldumus.