Ukraiņi pateicas Ogres novada iedzīvotājiem par sniegto palīdzību

Uz kara plosīto valsti šajā reizē nogādāta Ogres novada iedzīvotāju saziedotā pārtika, droni, ģeneratori un citas kara apstākļos noderīgas mantas, kā arī pašvaldības un fonda “Uzņēmēji mieram” sarūpētās septiņas automašīnas. Humānās palīdzības sūtījumā ir arī mācību līdzekļi divu Harkivas skolu skolēniem – tie iegādāti par Ogres tehnikuma mācību uzņēmuma “Emociju stāsts” piesaistītajiem ziedojumiem.

12. jūlijā Ogres novada pārstāvji tikās ar novada sadraudzības pilsētas Černihivas vadību un T.G.Ševčenko Nacionālās universitātes "Černihivas koledža" amatpersonām, nododot izglītības iestādei vienu no Ukrainā nogādātajiem transportlīdzekļiem – mikroautobusu. Pateicībā par saņemto dāvinājumu, Černihivas koledža savā tīmekļvietnē ievietojusi mūsu iedzīvotājiem veltītu rakstu (teksts oriģinālvalodā un fotoattēli pieejami šeit).







Latvijas draugu dāvana

Daudzi no mums, ukraiņiem, savā valodā labprāt lieto dažādus sakāmvārdus. Starp tiem bieži dzirdams arī: “Ne viss ir zelts, kas spīd”. Tagad mēs to noteikti zinām. Tas ir par to, ka mūsu kaimiņu – krievu – vārdi par “brālību”, “kopīgām saknēm”, “mūžīgo draudzību” izrādījās tukša runāšana. Un mēs klausījāmies šajā liekulībā gadu desmitiem, gadu simtiem... Bet tikai tagad sapratām viņu patiesos nodomus. Cik dārgu cenu mums nākas maksāt par šo rūgto atziņu!

Bet pasaulē ir arī citādi cilvēki, tautas, nācijas. Viņi necēla tautu draudzības arkas, nesauca mūs par brāļiem. Bet Ukrainas nelaimes brīdī viņi parādīja visus labākos cilvēciskos tikumus: empātiju, laipnību, pašatdevi. Un tas izpaudās nevis nopūtās, paužot dziļu satraukumu, bet gan konkrētā rīcībā.

Tieši tā rīkojas mūsu draugi no Latvijas pilsētas Ogres. Lepni un brīvību mīloši latvieši Černihivas apgabalā nav pirmo reizi. Un katru reizi viņi ierodas, lai sniegtu nepieciešamo palīdzību atsevišķām kopienām, iestādēm vai bruņoto spēku karavīriem. Šodien, 12.jūlijā, mūsu augstskolā viesojās Ogres pārstāvji, lai iestādes vajadzībām nodotu mikroautobusu. Šī ir nenovērtējama dāvana, jo gandrīz visas automašīnas no sava mazā autoparka esam atdevuši militārām vajadzībām.

Liels paldies, dārgie Latvijas draugi! Ar savu rīcību jūs kārtējo reizi pierādījāt, ka “labie darbi ir vērtīgāki par tūkstošiem cieņas apliecinājumu”. Jūsu dāsnās sirdis rada labu, kas, pēc amerikāņu rakstnieka Henrija Deivida Toro trāpīgajiem vārdiem, ir “vienīgais ieguldījums, kas nekad nenes zaudējumus”. Slava Ukrainai! Slava Latvijai!