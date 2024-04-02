Ukraiņu draugus aicina apmeklēt pilsētas svētkus

Шановні українці!

Вітаю вас зі святом міста Огре та запрошую прийняти участь у святкових заходах 19 та 20 серпня. Для усіх мешканців нашої області та гостей міста підготовлена велика святкова програма.

Наші серця та дома відкриті для вас і ми з радістю разом з вами відсвяткуємо свято міста Огре. Ми розуміємо, що ви відчули у зв’язку з військовими діями та бомбардуваннями Вітчизни. Тому попереджаємо про вибухи салюту на честь міста Огре під час святкування 19 серпня о 23.00 на площі Огрського будинку культури.

Буду радий бачити вас на святі!

Голова Огрської областної думи Егілс Хелманіс