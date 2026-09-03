"Un es te vēl par sēnēm sapņoju..." Kamerā netālu no Glāžšķūņa iemūžināts lācis

Viens no ieraksta komentētājiem spriež: “Tad jau drīz būs Ogrē.” Viņam piebalso Gunita, uzsverot, ka tas ir tikai vienas dienas gājums aktīvam ķepainim.
Diskusijai pievienojas Juris, uzsverot, ka pāris kilometru attālumā no Suntažiem arī viens dzīvo. Tikmēr Klintu redzētais satrauc: "Un es te vēl par sēnēm sapņoju… laikam pārdomāšu."
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Kā iepriekš vēstījusi Dabas aizsardzības pārvalde, neskatoties uz lāču skaita pieaugumu un to izplatīšanos jaunos reģionos, iespējas mežā aci pret aci satikt lāci joprojām ir mazas.
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Lācis ir ļoti uzmanīgs dzīvnieks un no cilvēka klātbūtnes laikus izvairās. To apliecina arī fakts, ka pat dabas pētniekiem monitoringa gaitā klātienē ieraudzīt lāci izdodas ārkārtīgi reti, lai gan viņi gadiem ilgi mērķtiecīgi apseko lāču apdzīvotās teritorijas. Jāņem vērā, ka speciālisti stingri ievēro vispārpieņemtos drošības un uzvedības principus, kas ļauj izvairīties no tieša kontakta lāci.
Gadījumos, kad lācis apdraud vai ir aizdomas par apdraudējumu cilvēka veselībai un/vai dzīvībai, nekavējoties jāziņo vietējai pašvaldībai.
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