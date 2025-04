Ungārija ievieš ievērojamu nodokļu reformu, lai veicinātu demogrāfiju

Mediju ziņojumā teikts, ka "Mātes ar vienu bērnu tiks atbrīvotas no ienākuma nodokļa līdz 30 gadu vecumam. Mātes, kurām ir divi vai vairāk bērni, tiks atbrīvotas no ienākuma nodokļa uz mūžu."

Saskaņā ar jauno politiku mātes ar trim vai vairāk bērniem no 2025. gada oktobra tiks pilnībā atbrīvotas no ienākuma nodokļa, savukārt atbrīvojumi divu bērnu mātēm tiks ieviesti pakāpeniski, sākot no 2026. gada janvāra. Turklāt mātes ar vienu bērnu tiks atbrīvotas no ienākuma nodokļa līdz 30 gadu vecumam.

Paredzams, ka ieviestais pasākums skars aptuveni 600 000 divu bērnu mātes un 250 000 trīs bērnu mātes visā valstī.

Orbāns šo reformu pozicionēja kā kritisku soli ceļā uz Ungārijas izveidi par pasaulē pirmo "uz ģimeni vērstu ekonomiku", paziņojot: "Šī nav tikai reforma; tā ir jaunas ēras rītausma Ungārijas ekonomikā."

Nodokļu atbrīvojums ir daļa no plašākas stratēģijas, kas ietver finansiālus pabalstus, subsidētus mājokļus un paplašinātus sociālos pakalpojumus, kuru mērķis ir veicināt ģimenes pieaugumu. Pēdējo 15 gadu laikā Ungārijas ģimenei labvēlīgā politika ir saistīta ar 250 000 papildu bērnu piedzimšanu.

Šis solis ir atbilde uz satraucošām demogrāfiskajām tendencēm. Saskaņā ar Ungārijas Centrālās statistikas biroja (KSH) datiem 2024. gadā Ungārijā reģistrēts zemākais dzimstības līmenis kopš 1949. gada, kur dzimuši tikai 77 500 — tas ir par 9,1% mazāk nekā iepriekšējā gadā. Anyafalva Maternity Application veiktā aptauja atklāja, ka finansiālā nestabilitāte ir galvenais faktors, kas izraisa to, ka ģimenēm ir mazāk bērnu, nekā plānots, un 52,9% atsaucas uz ekonomiskajām grūtībām un 43,8% norāda uz problēmām, kas saistītas ar darbu. Citas bažas ietver pārtikas cenu pieaugumu, bērnu audzināšanas izmaksas un nenoteiktību saistībā ar bērnu aprūpes atbalstu.

Sirdspuksti pirms aborta

Ungārija ir veikusi papildu pasākumus, lai veicinātu dzemdības un samazinātu abortu skaitu. 2022. gadā tika pieņemts likums, kas paredz, ka sievietēm, kuras vēlas veikt abortu, vispirms ir jāieklausās sava pirmsdzimušā bērna sirdspukstos. Aborts, kas Ungārijā ir likumīgs kopš 1950. gadiem, joprojām ir pieejams līdz 12 grūtniecības nedēļām, tomēr sievietēm vispirms ir jāiziet divas obligātas konsultācijas par alternatīvām, piemēram, adopciju un bērna audzināšanu, izmantojot pieejamos atbalsta pakalpojumus.

Lai gan šī politika ir Ungārijas vērienīgākie centieni, lai veicinātu ģimenes pieaugumu, eksperti atzīmē, ka plašāka ekonomiskā stabilitāte, darba elastība un veselības aprūpes uzlabojumi joprojām būs galvenie faktori, kas ietekmēs ģimenes plānošanas lēmumus.