Daugavā pēdējās dienās nav bijušas būtiskas ūdens līmeņa izmaiņas, līdzīga situācija prognozēta arī tuvākajās dienās.
Aiviekstē ūdens līmenis pazeminājies tikai par dažiem centimetriem.
Misas upē, kur iepriekš saglabājās augsts ūdens līmenis, tas sācis pazemināties straujāk.
Ezeros turpinās ledus kušana. Sniegs Latvijā praktiski nokusis, vairāk sniega saglabājas vietām Latgales dienvidu daļā.
Ūdens temperatūra upēs un jūrā ir galvenokārt +2..+5 grādi.
Šonedēļ brīžiem gaidāms lietus, bet nokrišņi nebūs pietiekami lieli, lai būtiski ietekmētu ūdens līmeni upēs.