Pirmdiena, 23. marts, 2026 08:11

Upēs galvenokārt turpinās ūdens līmeņa pazemināšanās

Foto: Edgars Sparāns
Lielākajā daļā Latvijas upju turpinās ūdens līmeņa kritums, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.

Daugavā pēdējās dienās nav bijušas būtiskas ūdens līmeņa izmaiņas, līdzīga situācija prognozēta arī tuvākajās dienās.

Aiviekstē ūdens līmenis pazeminājies tikai par dažiem centimetriem.

Misas upē, kur iepriekš saglabājās augsts ūdens līmenis, tas sācis pazemināties straujāk.

Ezeros turpinās ledus kušana. Sniegs Latvijā praktiski nokusis, vairāk sniega saglabājas vietām Latgales dienvidu daļā.

Ūdens temperatūra upēs un jūrā ir galvenokārt +2..+5 grādi.

Šonedēļ brīžiem gaidāms lietus, bet nokrišņi nebūs pietiekami lieli, lai būtiski ietekmētu ūdens līmeni upēs.

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?