Vidējā ātruma radari, kuri sāks darboties no 12. marta, atradīsies šādos ceļu posmos:
- Vidzemes šoseja (A2): no Krasta ielas Ieriķos līdz autoceļam P20 (pagrieziens uz Cēsīm) (72,25–77,15 km),
- no Bērzkroga līdz Smiltenes aplim (94,8–125,7 km);
- Valmieras šoseja (A3) no Stalbes līdz Rubenei (40,1– 55,6 km);
- Daugavpils šoseja (A6) no Dzelmēm līdz Uplejām (66,1–77,0 km);
- Ventspils šoseja (A10) starp rotācijas apļiem pie Tukuma (63,4– 68,0 km);
- autoceļš Tīnūži – Koknese (P80) no Tīnūžiem līdz Ziediņiem (0,5–1,8 km).
Plānots, ka šogad uz valsts autoceļiem sāks darboties kopumā 17 jauni vidējā braukšanas ātruma kontroles posmi. Laika posmā līdz maijam paredzēts pieslēgt vidējā ātruma radarus vēl astoņos posmos:
- Liepājas šoseja (A9) no Apšupes līdz Tiltiņiem (39,1–56,7 km);
- Rīgas apvedceļš (A4) (Baltezers–Saulkalne):
- no krustojuma ar autoceļu Rīga–Ērgļi (P4) līdz tiltam pār Mazo Juglu (10,1–13,9 km),
- no krustojuma ar autoceļu P5 līdz pārvadam pār Daugavpils šoseju (A6) (14,5–19,9 km);
- Rīgas apvedceļš (A5) (Salaspils–Babīte) aiz Misas kanāla līdz degvielas uzpildes stacijai Virši (14,2– 20,1 km);
- autoceļš Tīnūži – Koknese (P80) no divlīmeņu krustojuma ar autoceļu Augšlīgatne–Skrīveri (P32) līdz rotācijas aplim pie Kokneses (40,9–60,1 km);
- valsts galvenais autoceļš Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (A12):
- no Varakļāniem līdz Kristceļiem (61,4 –69,0 km),
- no Greiškāniem līdz autoceļa A12 108. km (106,3–108,1. km);
- autoceļš Sloka–Talsi (P128) no Ragaciema līdz Klapkalnciemam (13,6–19,4 km).
Iepriekš valsts ceļu tīklā darbojas 16 vidējā braukšanas ātruma kontroles posmi, kas tika izvēlēti, ņemot vērā ceļu satiksmes negadījumu statistiku par pēdējiem trim gadiem, kā arī kopējo satiksmes intensitāti, kravas transporta īpatsvaru un satiksmes organizāciju jeb aizliegumu apdzīt.
Vidējā braukšanas ātruma kontrole ir viens no rīkiem satiksmes drošības uzlabošanai. Statistika par negadījumiem esošajos 16 vidējā ātruma kontroles posmos liecina, ka ceļu satiksmes negadījumu, tostarp smago negadījumu skaits šajos posmos samazinās.
Vidējā braukšanas ātruma kontroles sistēma ir automātisks satiksmes uzraudzības risinājums, kas nosaka transportlīdzekļa vidējo braukšanas ātrumu konkrētā ceļa posmā, balstoties uz laiku, kādā šis posms tiek veikts. Kontrolētā ceļa posma sākumā un beigās uzstādītais aprīkojums fiksē transportlīdzekļa iebraukšanas un izbraukšanas laiku. Pamatojoties uz šiem datiem, tiek noteikts transportlīdzekļa vidējais ātrums attiecīgajā posmā.