Uz grants ceļu posmiem uzstādītas transporta masas ierobežojošas ceļa zīmes

Uz grants ceļu posmiem uzstādītas transporta masas ierobežojošas ceļa zīmes
Pasliktinoties laika apstākļiem,18. februārī uz grants seguma ceļu posmiem Ogres novadā tika uzstādītas ceļa zīmes ar transporta masas ierobežojumu.

Laika apstākļu ietekmē ir būtiski samazinājusies ceļa segas nestspēja. Lai pasargāju ceļus no priekšlaicīgas sagraušanas, uz atsevišķiem grants ceļiem un to posmiem visā Ogres novada teritorijā tiks noteikti pagaidu satiksmes ierobežojumi kravas autotransportam. Ceļa zīmes plānots noņemt individuāli atkarībā no laika apstākļiem un konkrētā ceļa tehniskā stāvokļa faktiskajām izmaiņām.

Pašvaldība aicina uzņēmējus būt saprotošiem un ievērot transporta masas ierobežojuma zīmes. Par zīmes neievērošanu paredzēts 1 soda punkts un Ceļu satiksmes likuma 75.1.1.pants paredz sodu sešu naudas vienību apmērā.

