Uz laiku tiks slēgts Skolas un Brīvības ielas krustojums

Uz laiku tiks slēgts Skolas un Brīvības ielas krustojums
Uz laiku tiks slēgts Skolas un Brīvības ielas krustojums

No 6. aprīļa līdz 9. aprīlim tiks slēgta satiksme Skolas un Brīvības ielas krustojumā. Autovadītāji aicināti izmantot apbraucamos ceļus saskaņā ar satiksmes organizācijas shēmu.

Būvdarbus Skolas ielas posmā no Pirts ielas līdz Brīvības ielai veic SIA "Igate" saskaņā ar 2020. gada 29. maijā noslēgto līgumu, darbi jāpabeidz 12 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas, neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu. Darbus plānots pabeigt līdz maija beigām.

Skolas ielas pārbūves projekts ir viens no apjomīgākajiem pašvaldības objektu infrastruktūras sakārtošanas darbiem. Pēc darbu pabeigšanas pilsēta iegūs ne vien vēl vienu sakārtotu ielu, bet arī daudz plašāku auto stāvlaukumu un labiekārtotu apkārtējo teritoriju.

Pašvaldība aicina būt saprotošiem un pieņemt būvdarbu laikā radītās neērtības.

