Uz Lauberi ved asfaltēts ceļš

Ceļa stāvoklis kritisks, ministrijas atbalsta nav

Valsta autoceļa posms no Suntažiem līdz Lauberei jau ilgstoši bija kritiskā stāvoklī. Tas ne vien apgrūtināja vietējo iedzīvotāju pārvietošanos, bet arī ietekmēja dzīves kvalitāti pagastā, kā arī traucēja uzņēmējdarbības attīstību. Izvērtējot valsts autoceļa posma "Laubere–Suntaži" tehnisko stāvokli un Ogres novada pašvaldībā regulārās iedzīvotāju un uzņēmēju sūdzības par minētā autoceļa posma kritisko stāvokli, pašvaldība vairākkārt ir vērsusies Satiksmes ministrijā ar lūgumu veikt šī ceļa posma pārbūvi, taču atbilde ir bijusi noraidoša. Arī sarunu ceļā netika panākta nekāda vienošanās, toreizējais satiksmes ministrs Tālis Linkaits pašvaldības vajadzības nesadzirdēja.

2019. gada jūlijā pašvaldība saņēma vēstuli no Satiksmes ministrijas par plānotajiem transporta un sakaru projektu priekšlikumiem 2021.–2027. gada plānošanas periodam ar aicinājumu identificēt potenciālos projektus transporta un sakaru infrastruktūras jomā, kurus paredzēts īstenot laika posmā no 2021. līdz 2030. gadam. Pašvaldība, atsaucoties uz vēstuli, 2021.–2027. gada plānošanas periodam Ogres novadā sagatavoja 14 projektu priekšlikumus, tai skaitā valsts autoceļa P8 posmu "Suntaži–Laubere" pārbūvi. Pēdējā vēstule Satiksmes ministrijai sūtīta 2020. gada nogalē, aicinot rast līdzekļus Suntažu–Lauberes ceļa asfaltēšanai. Diemžēl 2021. gada 8. janvārī pašvaldība saņēma no Satiksmes ministrijas atbildes vēstuli par to, ka šī ceļa stāvokļa uzlabošana esošā finansējuma ietvaros nav iespējama.

Neatlaidība tomēr vainagojas ar panākumiem

2021. gada 13. februārī Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis tikās ar toreizējo Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) ministru Artūru Tomu Plešu un zemkopības ministru Kasparu Gerhardu, panākot vienošanos, ka asfaltēto ceļu sarakstā tiek iekļauts arī ceļš "Suntaži–Laubere". Sākotnēji minētais ceļš tika iekļauts rezerves sarakstā. Lai tas nokļūtu pamatsarakstā un 2023. gadā tiktu īstenots, bija nepieciešams noslēgt vienošanos ar VAS “Latvijas valsts ceļi” (LVC), jo šis ir valsts autoceļš. Aprīlī Ogres novada pašvaldība uzsāka sarunas ar LVC valdes priekšsēdētāju Jāni Langi par ceļa sakārtošanu, panākot vienošanos, ka LVC atbalsta pašvaldības iniciatīvu izstrādāt ceļa pārbūves būvprojektu, kas pēc tam tiks iesniegts LVC iekļaušanai realizējamo projektu sarakstā.

2023. gada 29. maijā Ogres novadā viesojās satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs, kopā ar E. Helmani apsekojot Ogres novada ceļu tīklu un ceļu posmus, kur jau notiek vai tuvākajā laikā plānots uzsākt darbus. Grantētā valsts autoceļa "Suntaži–Laubere" sakārtošana tika atzīmēta kā viena no prioritātēm. J. Vitenbergs solīja, ka tuvākajā laikā tiks uzsākti ceļa pārbūves darbi, lai beidzot pārtrauktu Lauberes pagastā dzīvojošo un strādājošo iedzīvotāju neērtības.

Pēc vairāku gadu centieniem izdevās panākt, ka 2023. gada 30. maijā LVC izsludināja iepirkumu par valsts vietējā autoceļa "Koknese–Vērene–Madliena–Suntaži" (V920) pārbūvi posmā no Lauberes līdz Suntažiem (40,450–48,050 km), kura rezultātā septembrī tika noslēgts līgums ar CBF SIA “Binders”. Ceļa pārbūves darbus uzņēmums pabeidza 2024. gada augustā.

E. Helmanis pauž lielu gandarījumu par paveikto: “Satiksmes infrastruktūras attīstība ir ļoti būtiska Latvijas vienmērīgai attīstībai. Tā ir ļoti svarīga arī, lai attīstītos uzņēmējdarbība. Cilvēki vēlas dzīvot sakārtotā vietā, kur ir bērnudārzs, skola, viegla, droša piekļūšana, tāpēc pagasta ceļu sakārtošana ir īpaši būtiska. Mums neizdevās izveidot veiksmīgu sadarbību ar toreizējo satiksmes ministru Tāli Linkaiti, tikām noraidīti, tomēr par spīti apstākļiem turpinājām cīnīties. Sarunās ar bijušo VARAM ministru Artūru Tomu Plešu un zemkopības ministru Kasparu Gerhardu panācām, lai šis ceļš tiktu iekļauts darāmo darbu sarakstā. Pateicoties satiksmes ministram Jānim Vitenbergam, tika panākta Lauberes ceļa asfaltēšanas darbu virzība. Neatlaidīgi virzījāmies uz nosprausto mērķi, līdz panācām, ka tagad uz Lauberi ved sakārtots ceļš.”