21. martā no Latvijas uz Ļvivu tika nogādāts humānās palīdzības sūtījums no Latvijas, kurā ir pirmās nepieciešamības preces Ukrainas civiliedzīvotājiem, kā arī Ogres novada bērnu sagādāts sveiciens Ukrainas Bruņoto spēku karavīriem.

Savukārt uz Ogres novadu devās autobuss ar Ukrainas Bruņoto spēku un Nacionālās gvardes karavīru bērniem un ģimenes locekļiem. Ukrainas aizstāvju ģimenes locekļiem Ogrē tiks nodrošināts viss nepieciešamais, lai viņi varētu justies droši un komfortabli.

Šodien Ukrainas aizstāvjiem arī tika nodota Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Egila Helmaņa sagādāta apvidus automašīna, kas jau ir ceļā uz Doneckas apgabalu.

Notika Latvijas vēstnieka Ukrainā Ilgvara Kļavas un E.Helmaņa tikšanās ar Ļvivas apgabala administrācijas vadītāja vietnieku Juriju Holodu, kuras laikā tika pausts nelokāms Latvijas atbalsts Ukrainai karā pret Krievijas okupācijas spēkiem, kā arī pārrunātas Ļvivas un citu Ukrainas reģionu aktuālās vajadzības.

Kopš kara sākuma Ukrainā pastāvīgi tiek nogādāti humānās palīdzības sūtījumi, kurus organizē Latvijas valsts un pašvaldību institūcijas, kā arī nevalstiskās organizācijas un brīvprātīgie. Tāpat vairākas Latvijas pašvaldības uzņēmušas Ukrainas aizstāvju un civiliedzīvotāju ģimenes, tostarp Ogres novadā, kurā patvērumu līdz šim raduši vismaz 300 Ukrainas civiliedzīvotāju.

