Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621
Ceturtdiena, 29. jūlijs, 2021 10:21
Uz nenoteiktu laiku iespējama autobusu reisu izpildes kavēšanās
Sakarā ar ugunsgrēku netālu no Maskavas un Krustpils ielas krustojuma Rīgā uz nenoteiktu laiku iespējama autobusu reisu izpildes kavēšanās, kas tiek izpildīti virzienā uz Daugavpili, Jēkabpili, Ogri, Aizkraukli, Madonu, Rēzekni, Preiļiem, Līvāniem, Ludzu, Pļaviņām u.c. apdzīvotām vietām.