No Ziemassvētkiem līdz šim brīdim Ogres iedzīvotājiem un viesiem bija īpaša iespēja aplūkot “Bētlemes zvaigzni” tuvumā, bet tagad iespaidīgā dekorācija uzbūvēta uz ūdenstorņa Zvaigžņu ielā 11, iegūstot jaunas aprises un simbolisko vērtību. Torņa augstums ir 23 metri. Zvaigznes tapšanā Kristapa Štobja vadībā piedalījušies dažādu jomu un profesiju pārstāvji, vairāki dizaineri, arhitekti un būvinženieri. Grandiozās Ziemassvētku dekorācijas svars ir 2,4 tonnas, un tā veidota no vairāk nekā 66 tūkstošiem LED diožu, kas savijas vairāk nekā 6 kilometros gaismas virteņu. “Bētlemes zvaigzne” ir līdz šim lielākais December Design veidotais gaismas objekts.
“Bētlemes zvaigzne” ir viens no Ziemassvētku simboliem, saukta arī par Ziemassvētku zvaigzni. Tā ir bijusi diskusiju objekts astronomu vidū, kā arī kristīgajā ticībā tai ir svarīga loma. Zvaigzne reiz iemirdzējusies debesīs, norādot trīs Austrumu gudrajiem (trīs ķēniņiem), ka Jēzus ir dzimis. Nostāsti vēsta, ka Zvaigznes dienā jeb Mazajos Ziemassvētkos, ko atzīmē 6. janvārī, ķēniņi apciemojuši Jēzu.
“Pastāv leģenda, ka īpaši cilvēki dzimst zem īpašām zvaigznēm. Tās sargā un izgaismo ceļu. “Bētlemes zvaigzne” rāda virzienu uz ko tīru, skaidru un svētu. Gada tumšākajā laikā mēs visi meklējam ceļu uz gaismu, un Ogrē ikvienam ir iespēja simboliski ieraudzīt savu brīnumaino zvaigzni,” stāsta idejas autors Kristaps Štobis.
Zvaigzne spoži mirdz kopā ar citiem December Design veidotajiem gaismas objektiem Ogrē, arī šogad te skatāmās pagājušajos gados tapušās Ziemassvētku dekorācijas: izgaismotais pilsētas skvērs, Katrīnas I kariete, eņģeļi pie katras Ogres novada baznīcas un citas svētku rotas.