- Uz Smiltāju kapiem autobuss aties plkst. 14.30 no Marsona laukuma Ogrē, kursēs pa Upes prospektu, Mālkalnes prospektu, Tīnūžu ceļu.
- No Smiltāju kapiem uz Ogri autobuss aties plkst. 16.45 – pa Tīnūžu ceļu, Mālkalnes prospektu, Upes prospektu līdz Marsona laukumam.
Trešdiena, 19. novembris, 2025 17:29
Uz svecīšu vakaru Smiltāju kapos kursēs autobuss
Svētdien, 23. novembrī, plkst. 16.00 Smiltāju kapos notiks Svecīšu vakars. Tā kā uz Smiltāju kapiem nekursē sabiedriskais transports, Ogres novada pašvaldība ir sarūpējusi autobusu, lai nodrošinātu iespēju iedzīvotājiem Svecīšu vakarā apmeklēt savu tuvinieku atdusas vietu.