Uz ūdenstilpju ledus atrasties ir aizliegts

Uz ūdenstilpju ledus atrasties ir aizliegts
Sestdiena, 25. decembris, 2021 09:51

Uz ūdenstilpju ledus atrasties ir aizliegts

Izvērtējot iespējamo personas dzīvības un veselības apdraudējumu, kā arī ņemot vērā laikapstākļus un faktisko ledus stāvokli, Ogres novada pašvaldība ir noteikusi aizliegumu atrasties uz Ogres novada administratīvajā teritorijā esošo publisko ūdenstilpju ledus vietās, kur tā biezums nepārsniedz 15 cm

Ogres novada pašvaldības izpilddirektora rīkojums ŠEIT

Pašvaldība atgādina, ka vizuāli novērtēts ledus biezums ne vienmēr ir noteicošais faktors drošībai uz ledus – jāatceras, ka jo biežākas laika apstākļu maiņas, jo ledus izturība ir zemāka. Jāņem vērā, ka ledus sega uz ūdenstilpēm neveidojas vienmērīgi, tā ir biezāka pie krastiem, bet ūdenstilpnes vidū tā var būt plāna un bīstama. Ledus būs plānāks arī vietās, kur ir straume, zemūdens avoti, pietekas, niedres un pie tiltu pārvadiem.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus būt līdzatbildīgiem, neriskēt ar savu veselību un dzīvību, kā arī atturēt citus no atrašanās uz ūdenstilpju ledus. Pamanot, ka cilvēki ir uzkāpuši uz ledus, ir aizgājuši pārāk tālu no krasta un var rasties problēmas atgriezties atpakaļ, kā arī, ja cilvēks ir ielūzis ledū, nekavējoties jāzvana uz 112.

Pašvaldība arī atgādina, ka saskaņā ar Administratīvo sodu likumu par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 9. pantu “Aizlieguma atrasties uz ūdenstilpes ledus pārkāpšana”, personai par rīkojuma nepildīšanu var tikt piemērots naudas sodu līdz divdesmit naudas soda vienībām (viena naudas soda vienība ir 5 eiro).

Vērtīgi padomi par drošību uz ūdens ziemas periodā šeit:

