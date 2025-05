Uzliktie sodi mašīnām Grīvas prospektā tiks anulēti, pēc svētkiem tur atkal varēs novietot auto jauns.lv / TV3

Kāda ogrēniete ar mediju palīdzību gaismā cēlusi kādu nepatīkamu piedzīvojumu ar soda kvīti. Izrādās, viņa nebija vienīgā, kas to kādā dienā uz savas automašīnas vējstikla saņēmusi. Kādā pēcpusdienā Grīvas prospektā, kur iedzīvotāji ilgstoši novietojuši savus spēkratus, parādījušās jaunas ceļa zīmes. To neievērotāji tikuši likumsargu sodīti...jau pāris stundu pēc to uzstādīšanas. Kā vēsta TV3 "Bez tabu", pašvaldībā atzina, ka informācijas nodošana iedzīvotājiem nav notikusi atbilstošā veidā. “Ceļa zīmes tika uzstādītas, taču iedzīvotāji par to netika laikus informēti – tā ir mūsu kļūda. Pašvaldības policisti vienkārši esot pildījuši savus pienākumus, nezinot par saziņas nepilnībām starp būvniekiem un iedzīvotājiem. Sodi tiks atcelti,” solīja vietvaras pārstāvji.