Ceturtdiena, 7. oktobris, 2021 12:06

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologi, veicot epidemioloģisko izmeklēšanu, noskaidrojuši, ka pasažieris, kuram apstiprināta Covid-19 infekcija, 5. oktobrī braucis ar autobusu maršrutā Rīga-Suntaži-Madliena-Ērgļi (AS CATA reiss nr. 7964), plkst. 10.40 no Rīgas uz Ērgļiem.

Visiem pasažieriem, kuri brauca minētajā datumā šajā autobusa maršrutā, ieteicams novērot savu veselības stāvokli. Ja tiek novēroti Covid - 19 infekcijai raksturīgi simptomi ieteicams palikt mājās, sazināties ar savu ģimenes ārstu, lai izvērtētu veselības stāvokli.

! Atgādinām, ka šādos gadījumos ātrāk uzzināt, ka esi bijis kontaktā ar Covid-19 slimnieku var palīdzēt lietotne “Apturi Covid”. Izmantojot lietotni, varēsi savlaicīgāk izolēties, lai neapdraudētu ģimeni, kolēģus, draugus un pārējos iedzīvotājus.

! Ja parādījušies slimības simptomi (akūtas elpceļu infekcijas pazīmes, paaugstināta temperatūra, ožas traucējumi, garšas izjūtas zudums u.c.), Covid-19 testu var veikt bez maksas ar ārsta nosūtījumu (ārpus ģimenes ārsta darba laika, ja pacientam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes vai citas pazīmes, kas ir raksturīgas Covid-19 infekcijai bez ārsta, ārsta prakses vai ārstniecības iestādes nosūtījuma). Plašāk lasiet SPKC vietnē šeit:

