Visiem pasažieriem, kuri brauca minētajos datumos šajos autobusu maršrutos, ieteicams novērot savu veselības stāvokli. Ja tiek novēroti Covid - 19 infekcijai raksturīgi simptomi ieteicams palikt mājās, sazināties ar savu ģimenes ārstu, lai izvērtētu veselības stāvokli.
! Atgādinām, ka šādos gadījumos ātrāk uzzināt, ka esi bijis kontaktā ar Covid-19 slimnieku var palīdzēt lietotne Apturi Covid. Izmantojot lietotni, varēsi savlaicīgāk izolēties, lai neapdraudētu ģimeni, kolēģus, draugus un pārējos iedzīvotājus.
! Ja parādījušies slimības simptomi (akūtas elpceļu infekcijas pazīmes, paaugstināta temperatūra, ožas traucējumi, garšas izjūtas zudums u.c.), Covid-19 testu var veikt bez maksas ar ārsta nosūtījumu (ārpus ģimenes ārsta darba laika, ja pacientam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes vai citas pazīmes, kas ir raksturīgas Covid-19 infekcijai bez ārsta, ārsta prakses vai ārstniecības iestādes nosūtījuma). Plašāk lasiet SPKC vietnē šeit: