Visiem pasažieriem, kuri brauca darba dienās līdz minētajam datumam šajos maršrutos, ieteicams novērot savu veselības stāvokli. Ja tiek novēroti Covid - 19 infekcijai raksturīgi simptomi ieteicams palikt mājās, sazināties ar savu ģimenes ārstu, lai izvērtētu veselības stāvokli.
Atgādinām, ka šādos gadījumos ātrāk uzzināt, ka esi bijis kontaktā ar Covid-19 slimnieku var palīdzēt lietotne Apturi Covid. Izmantojot lietotni, varēsi savlaicīgāk izolēties, lai neapdraudētu ģimeni, kolēģus, draugus un pārējos iedzīvotājus.
Līdz 6. aprīlim ir paplašinātas iespējas veikt valsts apmaksātu testu uz Covid-19. Ja parādījušies slimības simptomi (akūtas elpceļu infekcijas pazīmes, paaugstināta temperatūra, ožas traucējumi, garšas izjūtas zudums u.c.), Covid-19 testu var veikt bez maksas un bez ārsta nosūtījuma. Plašāk lasiet SPKC vietnē šeit:
Informāciju sagatavoja Ilze Arāja, SPKC Komunikācijas nodaļas vadītāja