Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologi, veicot epidemioloģisko izmeklēšanu, noskaidrojuši, ka pasažieris, kuram apstiprināta Covid-19 infekcija, 19. martā braucis ar vilcienu Rīga – Ogre (AS Pasažieru vilciens reisa nr. 6210), plkst. 7.21 no Rīgas līdz Ogrei, sēdējis trešajā vagonā.Visiem pasažieriem, kuri brauca minētajā datumā šajā vilciena maršrutā, ieteicams novērot savu veselības stāvokli. Ja tiek novēroti Covid - 19 infekcijai raksturīgi simptomi ieteicams palikt mājās, sazināties ar savu ģimenes ārstu, lai izvērtētu veselības stāvokli.


! Atgādinām, ka šādos gadījumos ātrāk uzzināt, ka esi bijis kontaktā ar Covid-19 slimnieku var palīdzēt lietotne “Apturi Covid”. Izmantojot lietotni, varēsi savlaicīgāk izolēties, lai neapdraudētu ģimeni, kolēģus, draugus un pārējos iedzīvotājus.


! Līdz 6. aprīlim ir paplašinātas iespējas veikt valsts apmaksātu testu uz Covid-19. Ja parādījušies slimības simptomi (akūtas elpceļu infekcijas pazīmes, paaugstināta temperatūra, ožas traucējumi, garšas izjūtas zudums u.c.), Covid-19 testu var veikt bez maksas un bez ārsta nosūtījuma. Plašāk lasiet SPKC vietnē https://www.spkc.gov.lv/lv/valsts-apmaksatas-covid-19-analizes-kam-tas-veic-un-ka-jarikojas

