Trešdiena, 5. janvāris, 2022 08:59

Uzmanību vilciena Rīga-Zilupe pasažieriem

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologi, veicot epidemioloģisko izmeklēšanu, noskaidrojuši, ka pasažieris, kuram apstiprināta Covid-19 infekcija, 3. janvārī braucis ar vilcienu maršrutā Rīga-Zilupe (AS Pasažieru vilciens reisa nr. 806), plkst. 9.31 no Rīgas līdz Rēzeknei. Pasažieris sēdējis vilciena priekšpēdejā vagonā.

Visiem pasažieriem, kuri brauca minētajā datumā šajā vilciena maršrutā, ieteicams novērot savu veselības stāvokli. Ja tiek novēroti Covid - 19 infekcijai raksturīgi simptomi ieteicams palikt mājās, sazināties ar savu ģimenes ārstu, lai izvērtētu veselības stāvokli.

!Atgādinām, ka šādos gadījumos ātrāk uzzināt, ka esi bijis kontaktā ar Covid-19 slimnieku var palīdzēt lietotne “Apturi Covid”. Izmantojot lietotni, varēsi savlaicīgāk izolēties, lai neapdraudētu ģimeni, kolēģus, draugus un pārējos iedzīvotājus.

!Ja parādījušies slimības simptomi (akūtas elpceļu infekcijas pazīmes, paaugstināta temperatūra, ožas traucējumi, garšas izjūtas zudums u.c.), iepriekš piesakoties, Covid-19 testu var veikt bez maksas un bez ārsta nosūtījuma sev tuvākajā analīžu nodošanas vietā. Plašāk lasiet SPKC vietnē https://www.spkc.gov.lv/lv/valsts-apmaksatas-covid-19-analizes-kam-tas-veic-un-ka-jarikojas

