CERT.LV (Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija), analizējot Latvijas kibertelpā notiekošo, novērojusi, ka pēdējo gadu laikā strauji pieaug kiberincidentos cietušo skaits tieši mazo un vidējo uzņēmumu vidū. Vairumā gadījumu no šādām situācijām varētu vienkārši izvairīties – pārzinot elementāru kiberhigiēnu un digitālo etiķeti, izvēloties un reģistrējot pareizo domēna vārdu, kā arī izvirzot pareizās prasības - savam interneta pakalpojumu sniedzējam, vietnes izstrādātajam, e-pasta pakalpojuma uzturētājam utt. Seminārā CERT.LV un NIC.LV pārstāvji apskatīs biežākos klupšanas akmeņus, un kā no tiem maksimāli izvairīties.
VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centra pārstāve informēs par eParaksta lietošanas priekšrocībām un drošību gan parakstot dokumentus attālināti, gan identificējot sevi interneta vidē. Uzzināsiet, cik vienkārši un ātri katrs var iegūt sev eParakstu.
Lektori:
-Una Jirgensone(VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs Korporatīvās komunikācijas daļas reklāmas vadītāja);
-Dana Ludviga(LU datorzinātņu pētniece, “.lv” reģistra (NIC) mārketinga un komunikācijas vadītāja. Eiropas Nacionālo augstākā līmeņa domēnu reģistru padomes (CENTR) biedre, kura 10 gadu laikā uzkrājusi pieredzi, analizējot un izvērtējot Latvijas kibertelpā esošo uzņēmēju domēnu vārdu izvēlē un administrēšanā pieļautās kļūdas);
-Gints Mālkalnietis(CERT.LV IT drošības speciālists ar ilggadēju pieredzi dažādu kiberincidentu risināšanā. Valsts policijas pieaicināts eksperts krimināllietās, kurās iekļautas kiberkomponentes. Pirms pievienošanās CERT.LV komandai strādājis LMT Drošības dienestā un Aizkraukles Bankā)
Kad?14.aprīlī, plkst. 10.00-13.00
Kur? Tiešsaistes vidē Zoom platformā
Iepriekšēja pieteikšanās uz semināru, aizpildot formu šeit:
Dalībnieku skaits ierobežots.
Piekļuves saite semināram tiks nosūtīta reģistrētajiem dalībniekiem dienu pirms semināra norises. Pieslēgšanās sākot no 09.30
Ja iepriekš neesat lietojis Zoom vai neesat pārliecināts par tehniskajām iespējām, aicinām pieslēgties semināram laicīgi.
Vienkārša pamācība "Kā pievienoties ZOOM sapulcei?" (autors: Artis Krists Mednis) šeit:
Papildus informācijai un tehniskajam atbalstam:
LLKC Ogres biroja uzņēmējdarbības konsultante
Elīna Masteiko
, 28331239
kā arī sekojiet informācijai Facebook kontā @LLKC.Ogre
Saskaņā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” noslēgto līgumu nr. 2021/125, 28.12.2021. Aktivitāte „Informatīvie semināri”
ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS
PASĀKUMA LAIKĀ IESPĒJAMA FOTOGRAFĒŠANA, AUDIO UN VIDEO IERAKSTU VEIKŠANA ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.
Informāciju sagatavoja Elīna Masteiko, LLKC Ogres biroja uzņēmējdarbības konsultante