13. novembrī Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvalde aicina tūrisma nozares pārstāvjus piedalīties pieredzes apmaiņas un tīklošanās braucienā, lai iepazītu uzņēmējdarbības prakses un veidotu jaunus sadarbības kontaktus Ogres novadā. Tikšanās - plkst. 9.00 Ogres novada Kultūras centrā (autostāvvieta nodrošināta).
Brauciena programmā paredzēts apmeklēt Taurupes muižas klēti, jauno atpūtas un SPA kompleksu "Seovillage Resort & Spa", kas ir Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) balvas ieguvējs 2025. gadā, ģimenes uzņēmumu un amatniecības centru "Krustiņu kvartāls", neatkarīgo alus darītavu un gastrobāru "IndieJānis", desertnīcu “Pasta māja”, kas ir arī sociālais uzņēmums un kultūrtelpa. Noslēguma diskusija notiks Turkalnes Muižas klētī (plkst. 15.00–18.00) – būs uzņēmēju prezentācijas, pieredzes stāsti, aktualitātes no LIAA Biznesa inkubatora, partnerības “Ziedzeme” un Ogres uzņēmēju biedrības. Pasākuma laikā tiks prezentēti arī Kultūras un tūrisma pārvaldes mērķi, uzdevumi un aktualitātes, kā arī turpmākās sadarbības iespējas ar tūrisma uzņēmējiem.
15. novembrī Ogres novada pašvaldība aicina vietējos uzņēmējus, mājražotājus, amatniekus, zemniekus un saimnieciskās darbības veicējus piedalīties pasākumā “Satiec Ogres novada uzņēmēju!”, kas notiks Brīvības ielas gājēju posmā un Bērzu alejā, Ogrē, no plkst. 11.00 līdz 16.00.
Pasākuma mērķis ir popularizēt Ogres novada uzņēmējus, viņu produktus un pakalpojumus, kā arī veicināt sadarbību, kontaktu veidošanu un pieredzes apmaiņu starp uzņēmējiem un novada iedzīvotājiem. Pasākumā uzņēmēji varēs: izveidot izstādi vai informatīvos stendus; veikt ielu tirdzniecību ar pašu ražotiem produktiem; piedalīties kontaktbiržā un iepazīties ar potenciālajiem sadarbības partneriem un klientiem. Dalība pasākumā – bez maksas.