Aizpildot anketu, uzņēmēji tiek izvirzīti nominācijai “Gada uzņēmējs”. Nominācijas mērķis ir godināt uzņēmējus, kas ar savu darbu, iniciatīvām un izaugsmi nozīmīgi veicinājuši Ogres novada attīstību. Apkopotā informācija palīdzēs ieraudzīt gan lielos sasniegumus, gan ikdienas darbā sasniegtos rezultātus, kas bieži paliek nepamanīti, taču ir būtiski novada izaugsmei.
Izvērtējuma anketa aizpildāma ŠEIT
Ogres novada uzņēmēju godināšanas pasākums notiks nākamā gada februārī. Drīzumā tiks sniegta plašāka informācija par pasākuma norisi un pieteikšanās kārtību, kā arī par nākamā gada iniciatīvām uzņēmējdarbības atbalstam.
Pašvaldība izsaka pateicību uzņēmējdarbības kopienai par ieguldījumu novada attīstībā, sadarbību un profesionālo neatlaidību. Apņemšanās pilnveidoties un attīstīt uzņēmējdarbību ir nozīmīga Ogres novada ekonomiskās vides stiprināšanā.