Ceturtdiena, 11. decembris, 2025 09:10

Uzņēmējiem iespēja piedalīties nominācijā “Gada uzņēmējs”, aizpildot gada izvērtēšanas anketu

Aija Iesalniece, Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja vietniece uzņēmējdarbības jautājumos
Uzņēmējiem iespēja piedalīties nominācijā “Gada uzņēmējs”, aizpildot gada izvērtēšanas anketu
Foto: Ogres novads
Aicinot novada uzņēmējus aizpildīt gada izvērtēšanas anketu, Ogres novada pašvaldība uzsāk uzņēmējdarbības pašizvērtēšanas iniciatīvu. Aptaujas mērķis ir iegūt padziļinātu izpratni par uzņēmējdarbības vidi – attīstības tendencēm, izaicinājumiem, vajadzīgo atbalstu un iespējām, kā pašvaldība var kopā ar uzņēmējiem veidot uzņēmējdarbībai draudzīgu vidi. Ir svarīgi noskaidrot, kā uzņēmēji vērtē savu gadu, komandas darbu, sasniegumus un izaugsmi, jo šī informācija ļauj labāk saprast uzņēmēju vajadzības un kopīgi rast risinājumus, atbalstīt iniciatīvas un stiprināt sadarbību novadā.

Aizpildot anketu, uzņēmēji tiek izvirzīti nominācijai “Gada uzņēmējs”. Nominācijas mērķis ir godināt uzņēmējus, kas ar savu darbu, iniciatīvām un izaugsmi nozīmīgi veicinājuši Ogres novada attīstību. Apkopotā informācija palīdzēs ieraudzīt gan lielos sasniegumus, gan ikdienas darbā sasniegtos rezultātus, kas bieži paliek nepamanīti, taču ir būtiski novada izaugsmei.

Izvērtējuma anketa aizpildāma ŠEIT

Ogres novada uzņēmēju godināšanas pasākums notiks nākamā gada februārī. Drīzumā tiks sniegta plašāka informācija par pasākuma norisi un pieteikšanās kārtību, kā arī par nākamā gada iniciatīvām uzņēmējdarbības atbalstam.

Pašvaldība izsaka pateicību uzņēmējdarbības kopienai par ieguldījumu novada attīstībā, sadarbību un profesionālo neatlaidību. Apņemšanās pilnveidoties un attīstīt uzņēmējdarbību ir nozīmīga Ogres novada ekonomiskās vides stiprināšanā.

