2025. gada 11. decembrī Līgatnē, radošajā kvartālā “Zeit” Gaujas ielā 4, notiks konference “ShareIT 2025: tūrisms un viesmīlība”, ko organizē Cēsu digitālais centrs, Cēsu novada uzņēmējdarbības nodaļa sadarbībā ar EDIC Vidzemes reģiona kontaktpunktu. Pasākums paredzēts tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumiem, naktsmītnēm, ēdināšanas uzņēmumiem, kā arī citiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri vēlas attīstīt un pilnveidot digitalizācijas procesus savā darbībā. Konferences mērķis ir iepazīstināt uzņēmumus ar iespējām izmantot digitālos rīkus un tehnoloģijas, lai uzlabotu klientu pieredzi, uzņēmuma efektivitāti un ilgtspēju. Dalībnieki uzzinās, kā digitālie risinājumi, datu analītika un mākslīgais intelekts palīdz optimizēt resursus, uzlabot pārdošanas rezultātus, automatizēt ikdienas procesus un palielināt konkurētspēju gan vietējā, gan starptautiskajā tirgū.

Vidzemē jau vairākus gadus norisinājusies konference ShareIT – reģiona mēroga notikums darītājiem: IKT jomas profesionāļiem, uzņēmējiem un visiem, kuru ikdienas darbs saistīts ar digitālajiem risinājumiem. ShareIT veido platformu zināšanu, pieredzes un praktisku risinājumu apmaiņai, apvienojot prezentācijas, diskusijas un meistarklases, kas sniedz reālu pievienoto vērtību dalībnieku profesionālajai izaugsmei.

2025. gadā ShareIT uzmanības centrā būs tūrisma un viesmīlības nozare — joma, kas strauji mainās, pateicoties digitalizācijai, jaunām tehnoloģijām un mainīgai patērētāju uzvedībai. Konferences mērķis ir parādīt, kā digitālie rīki var palīdzēt uzņēmumiem kļūt efektīvākiem, ilgtspējīgākiem un konkurētspējīgākiem gan vietējā, gan starptautiskajā tirgū. Konference būs vērtīga mazajiem un vidējiem tūrisma uzņēmumiem, naktsmītnēm, ēdinātājiem, pašvaldību tūrisma speciālistiem, pieredzējušiem profesionāļiem un tiem, kas tikai uzsāk savu ceļu šajā nozarē.

Pasākuma tēmas un runātāji:

  • Kas ir digitalizācija? Kā tā ietekmē uzņēmumu attīstību / Aleksandrs Ļubinskis, Cēsu Digitālais centrs
  • Praktiskā digitālā pārdošana tūrismā: No meklētāja līdz rezervācijai / Reinis Rozenšteins, REDZI Digital
  • Paneļdiskusija: Digitalizācija resursu efektivizēšanai. Tēmas (konkurētspēja, produktivitāte, ilgtspēja) / Moderators Jānis Kļaviņš
  • Tehnoloģiju tendences tūrisma un viesmīlības nozarē Latvijā un pasaulē
  • Kā radīt jaunus produktus tūrismā un viesmīlības biznesā?/ Viesturs Sosārs, EDIH, Latvijas Digitālais akselerators
  • Paneļdiskusija: Domāt bez robežām – kā digitālais maina uzņēmumu spēles laukumu? / Moderators Aleksandrs Ļubinskis

Pasākuma laikā būs pieejama Demo zona visas dienas garumā.

Norises laiks: 2025. gada 11. decembris, pl.10.00 – 17.00 (ierašanās no plkst. 09.30)

Norises vieta: Līgatnē, radošajā kvartālā “Zeit” Gaujas ielā 4

Lai piedalītos pasākumā, reģistrējieties šeit: https://www.shareit.lv/registracija/

