Vidzemē jau vairākus gadus norisinājusies konference ShareIT – reģiona mēroga notikums darītājiem: IKT jomas profesionāļiem, uzņēmējiem un visiem, kuru ikdienas darbs saistīts ar digitālajiem risinājumiem. ShareIT veido platformu zināšanu, pieredzes un praktisku risinājumu apmaiņai, apvienojot prezentācijas, diskusijas un meistarklases, kas sniedz reālu pievienoto vērtību dalībnieku profesionālajai izaugsmei.
2025. gadā ShareIT uzmanības centrā būs tūrisma un viesmīlības nozare — joma, kas strauji mainās, pateicoties digitalizācijai, jaunām tehnoloģijām un mainīgai patērētāju uzvedībai. Konferences mērķis ir parādīt, kā digitālie rīki var palīdzēt uzņēmumiem kļūt efektīvākiem, ilgtspējīgākiem un konkurētspējīgākiem gan vietējā, gan starptautiskajā tirgū. Konference būs vērtīga mazajiem un vidējiem tūrisma uzņēmumiem, naktsmītnēm, ēdinātājiem, pašvaldību tūrisma speciālistiem, pieredzējušiem profesionāļiem un tiem, kas tikai uzsāk savu ceļu šajā nozarē.
Pasākuma tēmas un runātāji:
- Kas ir digitalizācija? Kā tā ietekmē uzņēmumu attīstību / Aleksandrs Ļubinskis, Cēsu Digitālais centrs
- Praktiskā digitālā pārdošana tūrismā: No meklētāja līdz rezervācijai / Reinis Rozenšteins, REDZI Digital
- Paneļdiskusija: Digitalizācija resursu efektivizēšanai. Tēmas (konkurētspēja, produktivitāte, ilgtspēja) / Moderators Jānis Kļaviņš
- Tehnoloģiju tendences tūrisma un viesmīlības nozarē Latvijā un pasaulē
- Kā radīt jaunus produktus tūrismā un viesmīlības biznesā?/ Viesturs Sosārs, EDIH, Latvijas Digitālais akselerators
- Paneļdiskusija: Domāt bez robežām – kā digitālais maina uzņēmumu spēles laukumu? / Moderators Aleksandrs Ļubinskis
Pasākuma laikā būs pieejama Demo zona visas dienas garumā.
Norises laiks: 2025. gada 11. decembris, pl.10.00 – 17.00 (ierašanās no plkst. 09.30)
Norises vieta: Līgatnē, radošajā kvartālā “Zeit” Gaujas ielā 4
Lai piedalītos pasākumā, reģistrējieties šeit: https://www.shareit.lv/registracija/