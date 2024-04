Uzsāk koku alejas atjaunošanu Daugavas prospektā Ikšķilē

Projekta mērķis – savlaicīga koku paaudzes nomaiņa pilsētā, lai nepienāk brīdis, kad vecie koki kļūst bīstami iedzīvotājiem, vējā nolūzt vai tiek nozāģēti un Daugavas prospekta ainava kardināli mainās. Daugavas prospekta ainava, kurā redzami bērzi, Ikšķiles iedzīvotājiem ir pierasta un iemīļota, diemžēl bērzi ir seni, lielākā daļa no šiem kokiem ir sasnieguši mūža nogali, vairāki koki ir stipri bojāti – tas ietekmē to stabilitāti un var kļūt par iemeslu bīstamām situācijām.

Lai mazinātu riskus iedzīvotājiem un to īpašumiem, pašvaldībā pieņemts lēmums šos kokus nocirst, pirms tie kādam uzkrituši. Savukārt, lai pilsētvide nezaudētu pierasto ainavu, kā arī bioloģisko un ekoloģisko daudzveidību, nozāģēto koku vietā tiks stādīti jauni, un pēc dažiem gadu desmitiem Ikšķile atkal atgūs pierasto ainavu ar bērziem Daugavas prospekta malās. Šajā gadā paredzēta trīs bērzu nomaiņa, pakāpeniski šo projektu turpinot arī citus gadus, kad atkarībā no bērzu stāvokļa un bīstamības pakāpes tiks pieņemts lēmums, ka ir pienācis laiks atkal kādu no kokiem aizvietot.