Ņemot vērā, ka viegli saslimšanas gadījumi var būt arī pēc vakcinācijas un lai laikus atklātu bezsimtomu inficēšanās gadījumus, paredzēts, ka vakcinētai personai nedēļas laikā pēc kontakta ar inficētu personu būs jāveic Covid-19 tests.
Vienlaikus joprojām tiek saglabāts nosacījums, ka persona, kas pārslimojusi Covid-19, var neievērot pašizolāciju, ierodoties no valsts ar augstu Covid-19 izplatību. Savukārt, attiecībā uz vakcinētām personām šāds izņēmums vēl netiek paredzēts līdz pietiekamas sabiedrības, īpaši riska grupu, vakcinācijas aptveres sasniegšanai. Tas saistīts ar to, ka joprojām tiek atklāti Covid-19 inficēšanās gadījumi arī pēc pabeigtas vakcinācijas, īpaši ar jaunajiem vīrusa celmiem, kas rada risku, ka vakcinētās personas valstī var ievest jaunos Covid-19 paveidus, radot augstu sabiedrības, īpaši riska grupu, apdraudējumu.
Tāpat šodien Tieslietu ministrija un Veselības ministrija kopīgā ziņojumā informēja valdību par sabiedrības ieguvumiem no vakcinācijas pret Covid-19 un iespējamajiem motivējošajiem pasākumiem, paredzot, ka atvieglojumu ieviešana pilnībā vakcinētajiem iedzīvotājiem plānota pakāpeniski un pa posmiem.
-Pirmajā posmā uz atsevišķām pilnībā vakcinētām sabiedrības grupām pakāpeniski tiktu attiecināti mērķēti izņēmumi, piemēram, neveikt obligāto skrīningu darba vietā, neievērot mājas karantīnu, mazināt drošības pasākumus sociālos aprūpes centros u.tml.
-Otrajā posmā tiktu lemts par uz visu sabiedrību attiecinātiem izņēmumiem vakcinētām personām. Piemēram, plānots atļaut pulcēties sporta un kultūras pasākumos, iekštelpās apmeklēt kultūras un sporta pasākumus, izmantot ēdināšanas, sporta klubu un izklaides pakalpojumus, noteiktās situācijās nelietot sejas masku un citus individuālos aizsardzības līdzekļus u. tml.
Veselības ministrija atgādina, ka papildu ieguvumus vakcinētajiem Latvijā varētu ieviest tad, kad vakcīnas būtu pieejamas ikvienam Latvijas iedzīvotājam, ja būtu vakcinējusies pietiekami liela sabiedrības daļa un jo īpaši riska grupas, valstī būtu droša epidemioloģiskā situācija un būtu nodrošināta efektīva vakcinācijas fakta pārbaudes iespēja.
* Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".