Darbs tiek veikts projekta “Gājēju un veloceliņa izbūve gar autoceļa V996 “Ogre – Viskaļi – Koknese” brauktuves malu posmā no Ogres līdz Ogresgalam” ietvaros.
Plānots, ka jaunais veloceliņš tiks nodots lietošanā maija beigās.
Šodien uzsākts asfaltēt veloceliņu no Ogres līdz Ogresgala pagasta centram.
Darbs tiek veikts projekta “Gājēju un veloceliņa izbūve gar autoceļa V996 “Ogre – Viskaļi – Koknese” brauktuves malu posmā no Ogres līdz Ogresgalam” ietvaros.
Plānots, ka jaunais veloceliņš tiks nodots lietošanā maija beigās.