Ceturtdiena, 09.10.2025 15:56
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 13. maijs, 2021 16:59

Uzsāk veloceliņa Ogre – Ogresgals asfaltēšanu

Uzsāk veloceliņa Ogre – Ogresgals asfaltēšanu
Šodien uzsākts asfaltēt veloceliņu no Ogres līdz Ogresgala pagasta centram.

Darbs tiek veikts projekta “Gājēju un veloceliņa izbūve gar autoceļa V996 “Ogre – Viskaļi – Koknese” brauktuves malu posmā no Ogres līdz Ogresgalam” ietvaros.

Plānots, ka jaunais veloceliņš tiks nodots lietošanā maija beigās.

