Ceturtdiena, 09.10.2025 15:06
Elga, Elgars, Helga
Uzsāk veloceliņa Ogre – Ogresgals izbūvi

Uzsāk veloceliņa Ogre – Ogresgals izbūvi
Līdztekus vairākiem citiem satiksmes infrastruktūras projektiem, kas šobrīd tiek realizēti novadā, ir uzsākta arī gājēju un veloceliņa izbūve no Ogres līdz Ogresgala pagasta centram.Līgumu projekta "Gājēju un veloceliņa izbūve gar autoceļa V996 "Ogre – Viskaļi – Koknese" brauktuves malu posmā no Ogres līdz Ogresgalam" ietvaros paredzēto darbu izpildei pašvaldība ir noslēgusi ar akciju sabiedrību "A.C.B.", līgumcena 739 142 eiro (bez PVN).

Pašlaik tiek nosprausta celiņa trase un uzsākti sagatavošanās darbi, ceļa posms Ogre – Ogresgals tiek attīrīts no kokiem un krūmiem. Pašvaldības Infrastruktūras veicināšanas nodaļas projektu vadītājs Pēteris Preiss informē, ka lielāka rosība projektā paredzēto darbu veikšanā šajā objektā sāksies ap 22. martu. Lai nodrošinātu ātrāku objekta izbūvi, darbu veiks vairākas darbinieku brigādes vienlaikus. Gājēju un veloceliņa izbūvi plānots pabeigt līdz šī gada maija beigām.  

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis ir gandarīts, ka gājēju un veloceliņa izbūve no Ogres līdz Ogresgalam beidzot ir uzsākta un jau šovasar jauno satiksmes infrastruktūras objektu iedzīvotāji varēs izmantot.
