Sākot no 21. oktobra, tiks slēgta Skolas iela posmā no Pirts ielas līdz iebrauktuvei uz stadionu, kā arī tiks slēgts posms no Robežu ielas līdz iebrauktuvei uz Ogres stadionu (iebraukšana Ogres stadionā no Rīgas ielas).
Sakarā ar asfaltēšanas darbiem objektā “Skolas ielas un Andreja Pumpura ielas posmu pārbūve Ogrē” paredzēti satiksmes ierobežojumi. Sākot no 20. oktobra, plānots asfaltēt veloceliņu, tādējādi nebūs iespējams iebraukt Ogres stadiona teritorijā, informē Ogres novada pašvaldībā.
