Projekta ietvaros tiks veikta vecā korpusa pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi. Tiks izveidota jauna, moderna piebūve ar multifunkcionāli izmantojamu zāli, pārbūvēta garāža par materiālu noliktavu un sanāksmju telpu, kā arī tiks veikti citi labiekārtošanas darbi.
Būvdarbus veic būvuzņēmējs AB ”Panavežio statybos trestas” par līguma summu 588 981,31 EUR (bez PVN) un būvuzraudzības pakalpojumus nodrošina SIA “Būvēlogs projekti”.
Projekta realizācija ir piešķirts valsts budžeta finansējums, pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 13. aprīļa noteikumiem Nr. 242 “Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība”, pašvaldības līdzfinansējums ir 15% no projekta izmaksu summas.