Uzsākta Ogres novada pašvaldības ēkas "Jauniešu māja" Ogrē pārbūve

Uzsākta Ogres novada pašvaldības ēkas "Jauniešu māja" Ogrē pārbūve
Uzsākta Ogres novada pašvaldības ēkas "Jauniešu māja" Ogrē pārbūve

Ir uzsākta Ogres novada pašvaldības ēkas “Jauniešu māja” Brīvības ielā 40, Ogrē, pārbūve. Pašlaik notiek ēkas piebūves demontāžas darbi un sagatavošanas darbi ēkas piebūves jauno pamatu izbūvei.

Projekta ietvaros tiks veikta vecā korpusa pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi. Tiks izveidota jauna, moderna piebūve ar multifunkcionāli izmantojamu zāli, pārbūvēta garāža par materiālu noliktavu un sanāksmju telpu, kā arī tiks veikti citi labiekārtošanas darbi.

Būvdarbus veic būvuzņēmējs AB ”Panavežio statybos trestas” par līguma summu 588 981,31 EUR (bez PVN) un būvuzraudzības pakalpojumus nodrošina SIA “Būvēlogs projekti”.

Projekta realizācija ir piešķirts valsts budžeta finansējums, pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 13. aprīļa noteikumiem Nr. 242 “Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība”, pašvaldības līdzfinansējums ir 15% no projekta izmaksu summas.

