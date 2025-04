Uzsākta veloceliņa izbūve posmā no Ciemupes līdz Lielvārdei

Projekta ietvaros ir plānots izbūvēt asfaltētu apvienoto velosipēdistu un gājēju ceļu 5065 m garumā posmā no Ciemupes līdz Ķegumam (1. kārta) un 3096 m garu posmu no Ķeguma līdz Lielvārdei (2. kārta). Papildus šajos posmos ir plānots tīrīt esošās iebrauktuvju caurtekas, uzstādīt jaunas caurtekas, atbilstoši būvprojektam izvietot jaunas ceļa zīmes, uzstādīt jaunas atkritumu urnas un soliņus. Būvprojekts paredz apvienotā gājēju un velosipēdistu celiņa posmā no Ciemupes līdz Lielvārdei izbūvēt arī jaunu tērauda laiduma tiltu pāri valsts nozīmes ūdens notekai – Ķilupei.

Veloceļu paredzēts izbūvēt gar valsts galvenā autoceļa A6 “Rīga–Daugavpils–Krāslava–Baltkrievijas robeža (Patarnieki)” labo pusi. Projektā paredzētais apvienotais gājēju un velosipēdistu celiņš būs 2,5 m plats. Objektu ir plānots izbūvēt abās kārtās.

Īstenojot būvprojektu, tiks izbūvēta satiksmes infrastruktūra (apvienotais gājēju un velosipēdistu celiņš) kopumā 8161 m garumā, uzlabojot satiksmes drošību un radot sabiedriski nozīmīgu būvju pieejamību un attīstītu veloinfrastruktūru Ogres novadā, vēsta pašvaldības pārstāvji.

Būvdarbus veiks personu apvienība “UGR”. Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošinās SIA “Akorda”. Projekta autors – SIA “RK Projekti”. Objekta izbūves termiņš – 02.06.2025.

Autovadītāji tiek aicināti būt vērīgi un ievērot attiecīgajos ceļa posmos izvietotās ātrumu ierobežojošās pagaidu ceļa zīmes.