Uzsākti būvdarbi Suntažu pamatskolā, veicot telpu vienkāršoto atjaunošanu

Skolā tiks paplašinātas mācību telpas, pārbūvēti koridori un labierīcības, un arī atjaunota iekšējo inženiertīklu infrastruktūra. Vairākās mācību telpās tiks izvietotas ergonomiskas mēbeles un iekārtas, lai nodrošinātu mūsdienīgu mācību vidi. Būtiskas pārvērtības notiks dabaszinību, dizaina un tehnoloģiju, mākslas un datorikas mācību telpās, kas tiks aprīkoti ar mūsdienīgiem mēbeļu un iekārtu risinājumiem, radot priekšnosacījumus mācību kvalitātes uzlabojumiem.
Skolā tiks izveidota jauna bibliotēka un lasītava, tiks veikti būtiski ieguldījumi skolas digitalizācijā – izveidots jauns bezvadu interneta tīkls un interaktīvie ekrāni katrā mācību telpā. Tiks veikti arī citi ieguldījumi kvalitatīvas un mūsdienīgas mācību un darba vides veidošanai.
Būvdarbu laikā mācību process tiks nodrošināts Suntažu pils ēkā. Kā uzsver Suntažu pamatskolas direktors Mārtiņš Leja šobrīd notiek telpu iekārtošana, lai mācību process visu nākošo mācību gadu pilnvērtīgi varētu notikt pils ēkas telpās pēc principa, ka skolēni gandrīz visu mācību dienu atrodas vienā klasē un pie viņiem nāk pedagogi. Ar būvniekiem esam vienojušies, ka jaunajā skolas korpusā turpinās notikt sporta stundas un darbosies ēdnīca un nokļūšana uz tām būs droša. Nelielas neērtības būs katram, bet esam gatavi tās pieciest, lai pēc tam atgrieztos skaisti izremontētās un moderni iekārtotās telpās.
Suntažu pamatskolas būvdarbi norit saskaņā ar Ogres novada pašvaldība un Centrālā finanšu un līguma aģentūras noslēgto vienošanos par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma fondu projekta Nr. 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/003 “Ogres novada izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana” īstenošanu. Projekta ietvaros tiks veikti infrastruktūras uzlabojumi Ķeguma un Suntažu pamatskolās, un Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā.
Projekta mērķis ir uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā, nodrošinot efektīvu resursu koncentrāciju un izmantošanu un stiprinot visaptveroša Ogres novada pašvaldības izglītības iestāžu tīkla sakārtošanas rezultātā izveidotās pamatskolas un esošo vidusskolu (vispārējās izglītības iestāžu tīkla sakārtošanas rezultātā ir paredzams izglītojamo skaita pieaugums), tādējādi veicinot kvalitatīvas izglītības ieguvi ārpus novada administratīvā centra.
Par Suntažu pamatskolas telpu vienkāršoto atjaunošanuir noslēgts līgums ar Piegādātāju apvienību “Nord SW un Nord X” par būvdarbu veikšanu un par tehniskās dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzība ar SIA “Baltex Group”, kā arī noslēgts līgums ar SIA “Akorda” par būvuzraudzības veikšanu skolām. Papildus plānots arī veikt mēbeļu un aprīkojuma iegādi, ieskaitot interaktīvās tāfeles mācību procesa kvalitātes uzlabošanai.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 4 044 913,84 eiro no kuriem 3 342 904,00 eiro ir Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma fonda līdzfinansējums un pašvaldības finansējums ir 702 009,84 eiro.
Projekta īstenošanas termiņš ir 2026. gada 31. maijs.