Uzsākti rekonstrukcijas darbi Ikšķiles vidusskolā, paplašinot telpu pieejamību skolēniem

Izglītības iestāde jau šobrīd saskaras ar telpu trūkumu, kas apgrūtina Ministru kabineta noteikumos Nr. 610 noteikto minimālo prasību izpildi attiecībā uz telpu platībām. Tas būtiski ietekmē iespēju nodrošināt kvalitatīvu un drošu mācību vidi. Īpaši sarežģījumi rodas tajos mācību priekšmetos, kuru apguve notiek sadalītās grupās – svešvalodās, informātikā, dabaszinātnēs, kā arī mūzikā un sportā, kur nepieciešamas īpaši pielāgotas telpas un atbilstoša infrastruktūra. Tāpat telpas ir nepieciešamas interešu izglītības nodarbību organizēšanai, kas ir svarīga skolas darba sastāvdaļa un nepieciešama skolēnu vispusīgai attīstībai.
Paredzētie ieguldījumi 2025./26. mācību gadam ir svarīgs tūlītējs risinājums, lai nodrošinātu pieņemamu mācību vides kvalitāti Ikšķiles vidusskolas skolēniem.
Papildu telpu izveide ir neatliekama nepieciešamība, lai nodrošinātu kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību atbilstoši valsts noteiktajiem standartiem un attīstības prioritātēm.
Projekta rezultātā tiks pārbūvētas esošās telpas Ikšķiles vidusskolā Skolas ielā 2, izveidojot 5 jaunas mācību klases; pilnveidotas un piemērotas vidusskolniekiem esošās mācību klases bijušajās Ikšķiles bibliotēkas telpās Strēlnieku ielā 10; Ikšķiles vidusskolas tehniskajām vajadzībām rekonstruētas telpas Birzes ielā 33, izveidota piekļuves kontroles sistēma skolēniem Skolas ielā 2 un Strēlnieku ielā 10; piegādāti un uzstādīti interaktīvie ekrāni Ikšķiles Skolas ielā 2.
Līgums par veicamajiem darbiem ir noslēgts. Plānotais izpildes termiņš – 2025. gada 1. novembris.
Skolēnus skars īslaicīgas izmaiņas mācību procesa organizācijā. 7. - 8. klašu un 10. - 11. klašu mācību process uz remonta laiku tiks organizēts kombinētā formā – mācību procesu daļēji pa nedēļām organizējot attālināti. Vecāki un skolēni aicināti sekot līdzi izmaiņām e-klasē.
Neskatoties uz uzsākto rekonstrukcijas procesu, Ikšķiles vidusskola ir pilnībā gatava uzsākt jauno mācību gadu. Ikšķiles vidusskolas skolēni tiek gaidīti 1. septembrī plkst. 11.00 Ikšķiles brīvdabas estrādē uz svinīgu jaunā mācību gada atklāšanu.