Projekta kopējās izmaksas ir 900 000 eiro, no tiem 85% ir valsts finansējums, savukārt pašvaldības līdzfinansējums ir 15% no projekta izmaksu summas jeb 135 000 eiro.
Taurupes muižas klēts būvprojektu izstrādāja SIA “Arhitektu birojs LOFT”, savukārt par šīs ēkas pārbūvi saskaņā ar būvprojektu veic SIA “LAGRON”.
Projekts paredz atjaunot vēsturisko muižas klēti par sabiedrisku ēku ar Taurupes novadpētniecības muzeju tās pirmajā stāvā un daudzfunkcionālu zāli izstāžu un pasākumu rīkošanai otrajā stāvā.
Starp Ogres novada pašvaldību un SIA “LAGRON” noslēgtais līgums paredz būvdarbus pabeigt līdz 2022. gada septembrim.
“Realizējot šo projektu, tiks uzlabota kultūras pakalpojumu infrastruktūra un saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums. Atjaunotajā ēkā plānots ierīkot Taurupes pagasta novadpētniecības muzeju, kurā nozīmīga vieta būs materiāliem par mākslinieka Vilhelma Kārļa Purvīti dzīvi un daiļradi un viņa gleznu reprodukciju izstādei,” stāstot par projektu, uzsver Pēteris Āboliņš, Ogres novada pašvaldības Infrastruktūras veicināšanas nodaļas būvinženieris.
Klēts ēka, kas celta 19. gadsimta pirmajā pusē, atrodas vēsturiskās Taurupes muižas apbūves kompleksā. Pēc Otrā Pasaules kara klāts ēka izmantota kā kopsaimniecības graudu noliktava, 1987. gadā klēts ēka atjaunota un pielāgota Taurupes novadpētniecības muzeja vajadzībām. Atjaunoto klēti 1997. gadā nopostīja ugunsgrēks.
“Šis projekts nav no vieglajiem. Vairāk nekā 20 gadu pagājis kopš ugunsgrēka. Uguns nepievarēja klēts laukakmens ārsienas un kolonāde ēkas priekšējā fasādē, taču to visu ir krietni pabojājis laika zobs. Uzsākot darbus, vispirms ēkas drupas tika pamatīgi iztīrītas, nākamais solis ir pamatu atrakšana, hidroizolācijas izveide, jāieklāj betona grīdas pīrāgs,” situāciju raksturo P. Āboliņš un uzsver, ka betonēšanas darbus jāpagūst paveikt līdz salam, izveidojot pamatni ēkas starpsienu izbūvei. Pēc iespējas ātrāk būve jādabū zem jumta, norāda speciālists, bet, lai varētu veidot jumta konstrukcijas, ir jāizveido ēkas augšējais vainags.
“Šobrīd būvmateriālu cenas strauji pieaug, līdz ar to iespējams arī būvdarbu kopējo izmaksu pieaugums. SIA “LAGRON” rīkojas tālredzīgi, laikus iepirkdams būvmateriālus, jo cenu kāpums tik tiešām nav prognozējams,” saka P. Āboliņš.
“Mūsu novadā ir ļoti bagātīgs kultūrvēsturiskai mantojums, un mums kopīgiem spēkiem ir jācenšas to saglabāt, kur iespējams – saglābt un atjaunot, lai mūsu tautas un valsts vēstures liecības nodotu nākamajām paaudzēm. Taurupes muižas klēts arī būs viena no šādām liecībām. Esmu gandarīts, ka mūsu projekta pieteikums guva valdības atbalstu, tā realizēšanai piešķirot finansējumu,” uzsver Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, “Paldies visiem pašvaldības speciālistiem, kuri bija iesaistīti projekta “Taurupes muižas klēts pārbūve” pieteikuma sagatavošanā. Vēlu būvniekiem sekmīgu darbu šajā objektā!”.