Uzsākts projekts Proti un Dari 2.0

Ogres novadā no 2024. gada jūlija ar lielu aizrautību tiek realizēts Eiropas Sociālā Fonda Plus finansētais projekts “PROTI un DARI 2.0”, kura ietvaros tiek sniegts individuāls atbalsts jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nestrādā, nemācās un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā.