Novembris allaž ir bijis īpašs Latvijas iedzīvotājiem ne tikai ar papildus brīvdienām, bet arī ar savu īpašo, patriotisko noskaņu, ko rada tā dēvētā patriotu nedēļa no 11. Līdz 18.novembrim.

2021.gads visa Latvijā ir bijis nozīmīgs ar vislatvijas apvienošanas procesiem, kas diezgan stipri pamainīja novadu kontūras. Tomēr viena kontūra ir saglabājusi savu izskatu un nemainīgi ir iespiedusies atmiņā ikvienam latvietim.

Ogres novada sporta centrs, sadarbībā ar Lielvārdes Sporta centrs biedrību Visa Veida Kustība un Ikšķile biedrību Izturība aicina 2021.gada patriotu nedēļas laikā vienoties kopīgā, tomēr individuālā skrējienā, pastaigā, nūjošanas pārgajienā vai velo izbraucienā uzzīmējot savu Latvijas kontūru visa jaunā Ogres novada teritorijā, jo īpaši mūsu lielākajās pilsētās – Ogre, Lielvārde, Ikšķile Ķegums.

Zīmē kontūru izmantojot populārākās (Strava, Garmin, u.c.) vai viedtālruņos jau iebūvētās aktivitāšu aplikācijas publicē ekrānšāviņu ar Tavu Latvijas kontūru savos sociālajos tīklos FaceBook vai Instagram, pievieno bildi no aktivitātes brīža un neaizmirsti atzīmēt arī mūs, tā mēs varēsim notvert visus aktīvos Ogres novada iedzīvotājus.

Lieto: #OgresNSC; #VisaVeidaKustiba; #Izturība #OgresnovadsLatvija; #MesesamOgre; #Ogrevar; #patriotunedela; #LVkontura; #Ogres novads.

