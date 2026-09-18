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Piektdiena, 18. septembris, 2026 08:09

Uzzini, kādi laikapstākļi gaidāmi Ogrē, darba nedēļas noslēgumā

LETA/OgreNet
Uzzini, kādi laikapstākļi gaidāmi Ogrē, darba nedēļas noslēgumā
Foto: freepik
Piektdiena, 18. septembris, 2026 08:09

Uzzini, kādi laikapstākļi gaidāmi Ogrē, darba nedēļas noslēgumā

LETA/OgreNet

Ogrē šodien gaisa temperatūra būs no +11 līdz +16 grādiem. Diena būs mākoņaina, debesis brīžiem skaidrosies. Vakarpusē gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs dienvidu vējš ar ātrumu līdz 4m/s, brāzmās līdz 9m/s, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Piektdien Latvijas debesis būs visai mākoņainas, prognozē sinoptiķi.

Vietām gaidāms īslaicīgs lietus, vairāk nokrišņu būs Kurzemē, vakarā - valsts centrālajā daļā.

Pūtīs mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, tā ātrums brāzmās sasniegs 8-13 metrus sekundē, vietām piekrastē - 18 metrus sekundē.

Maksimālā gaisa temperatūra būs +15..+19 grādi.

Rīgā gaidāma pārsvarā mākoņaina diena, vakarpusē iespējams īslaicīgs lietus. Pūšot mērenam dienvidu, dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra pakāpsies līdz +17, +18 grādiem.

Laikapstākļus ietekmē ciklona dienvidaustrumu mala. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1006 hektopaskāliem Ventspilī līdz 1013 hektopaskāliem Baltkrievijas pierobežā.

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