Divās dienās par iniciatīvu parakstījušies teju 8000 cilvēku.
Iniciatīvas pārstāve Inga Bērziņa aicina apturēt sasteigto Darba likuma 68. panta grozīšanu un saglabāt pašreizējo regulējumu, kas nodrošina darbiniekiem taisnīgu samaksu par virsstundām un darbu svētku dienās. Viņa norāda, ka Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas 4. marta balsojumi pieņemti steigā un bez skaidra ekonomiska pamatojuma, radot juridiskas pretrunas un būtiski samazinot strādājošo ienākumus.
Iniciatīvas ieskatā nav pieļaujams samazināt virsstundu piemaksu no 100% uz 50% un svētku dienu piemaksu līdz 75%, turklāt balsojuma rezultātā no likuma faktiski pazudusi piemaksa par parastu darbu svētku dienā. Bērziņa uzsver, ka šādas izmaiņas kaitētu darbinieku labklājībai, mazinātu motivāciju un radītu sociālu netaisnīgumu.
Iniciatīva pieprasa saglabāt esošās garantijas, stiprināt tiesisko paļāvību un nepieļaut, ka strādājošie zaudē būtisku ienākumu daļu inflācijas apstākļos.
Darba devēji atbalsta piemaksu samazināšanu konkurētspējas vārdā, savukārt Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) turpina uzstāt, ka virsstundām jāsaglabā 100% apmaksa, brīdinot par būtiskiem strādājošo ienākumu un budžeta nodokļu ieņēmumu kritumiem.