Kā iniciatīvas pārstāve norādīta Arina Kuzņecova. Viņa skaidro, ka Latvijā joprojām ir atļauta civilās pirotehnikas brīva tirdzniecība un izmantošana, kas ik gadu radot nopietnus apdraudējumus sabiedrības drošībai, veselībai un videi. "Pirotehnika izraisa smagus miesas bojājumus, ugunsgrēkus, dzirdes traumas, kā arī būtiski pasliktina dzīves kvalitāti iedzīvotājiem, īpaši bērniem, senioriem un cilvēkiem ar veselības traucējumiem," akcentē Kuzņecova.
Kā norādīts iniciatīvā, īpaši ciešot dzīvnieki - mājdzīvnieki panikā bēg, gūst traumas vai iet bojā, savukārt savvaļas dzīvniekiem tiek traucēti migrācijas un ziemošanas procesi.
Kuzņecovas ieskatā, esošais regulējums nenodrošina efektīvu kontroli - pirotehnika bieži tiekot lietota neatļautā laikā, alkohola reibumā un apdzīvotās vietās, radot draudus apkārtējiem. Sabiedrības intereses tiek pakārtotas īslaicīgai izklaidei, ignorējot ilgtermiņa kaitējumu, pauž iniciatīvas pārstāve.
Viņa piedāvā veikt grozījumus normatīvajos aktos, nosakot pilnīgu civilās pirotehnikas aizliegumu Latvijā, izņemot profesionālu pirotehniku, ko drīkst izmantot tikai sertificēti speciālisti ar pašvaldības atļauju īpašos pasākumos.
Aizliegums ietvertu tirdzniecības, glabāšanas un izmantošanas aizliegumu privātpersonām, pastiprinātu kontroli un sodus par pārkāpumiem kā arī informatīvu kampaņu par aizlieguma iemesliem un ieguvumiem.
Kā alternatīva svinību noformēšanai tiktu veicināti gaismas šovi, lāzerprojekcijas un citi bezskaņas vizuālie risinājumi, kas ir droši, videi draudzīgi un pieejami plašai sabiedrībai, pauž Kuzņecova.
Tādējādi, viņasprāt, sabiedrība iegūs drošāku, mierīgāku un veselīgāku dzīves vidi.
Tāpat iedzīvotāji varēšot baudīt svētkus bez bailēm, trokšņa un konfliktsituācijām, veidojot saliedētāku un atbildīgāku sabiedrību, kur cilvēku un dzīvnieku dzīvība tiek vērtēta augstāk par skaļu izklaidi.