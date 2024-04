Vācu valodas mēnesis Ogrē: Vācijas vēstniecība viesojas Ogres Centra pamatskolā

"Es vienmēr priecājos par katru iespēju apmeklēt Latvijas skolas un nepastarpināti aprunāties ar skolēniem, kas apgūst vācu valodu, un viņu centīgajiem skolotājiem," stāsta vēstnieks Helts. "Tā es gūstu tiešu priekšstatu par Latvijas skolu ikdienas dzīvi un varu dalīties skolēnu priekā par vācu valodas apguvi, kā arī izteikt atzinību skolotājiem par viņu ārkārtīgi nozīmīgo darbu. Mums viņi ir svarīgi tiltu būvētāji starp mūsu sabiedrībām. Esmu lepns, ka savas darbības laikā esmu viesojies neskaitāmās Latvijas skolās un daudzus skolēnus esmu uzņēmis savā rezidencē vai vēstniecībā."



Spēles “Apceļosim Vāciju un Šveici!” gaitā skolnieki iegūst daudz iespaidu un faktu par vāciski runājošām valstīm, to kultūru un ekonomiku. Apmēram 100 piekto un sesto klašu skolēni dodas virtuālā ceļojumā pa Vācijas un Šveices pilsētām - stacijām. Skolā kopumā ir izveidotas 13 interesantas stacijas, kurās skolēni risina mīklas, izpilda uzdevumus vai patstāvīgi apgūst faktus. Tēmas ir daudzveidīgas, īpašu uzmanību pievēršot argumentiem par to, ko svešvaloda nozīmē nākotnei un darba pasaulei. Ir daudz ko redzēt, sajust un pasmieties, turklāt spēles laikā iespējams pielietot savas vācu valodas zināšanas.



Kopā darīt, sarunāties un iepazīt citu valstu paradumus, tradīcijas un kultūru ir vadmotīvs visiem mēneša ietvaros iecerētajiem notikumiem, kuru mērķauditorija ir skolēni, viņu vecāki, (topošie) skolotāji, visu specialitāšu studenti un visi, kas vēlas apgūt vācu valodu.



Vācu valodas mēneša iniciatīva radusies uz Latvijas izglītības politikas reformas fona, saskaņā ar kuru pēc trim gadiem paredzēts pakāpeniski atteikties no krievu valodas kā otrās svešvalodas, tās vietā piedāvājot apgūt kādu no Eiropas savienības valodām. Aptaujas rāda, ka vairāk nekā divas trešdaļas skolu vēlētos piedāvāt vācu valodu kā otro svešvalodu. Taču, lai reformu veiksmīgi varētu īstenot, ir nepieciešams ievērojami lielāks skaits kvalificētu vācu valodas pedagogu. Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecība, Gētes institūts Rīgā un citas vāciski runājošās organizācijas ir gatavas atbalstīt Latvijas valdību un skolas šajā pārejas periodā, un jau šobrīd notiek ciešs dialogs par reformas detaļām ar Izglītības un zinātnes ministriju. Vācu valodas mēnesis šajā kontekstā skatāms kā simbolisks un atbalstošs solis iecerētajai izglītības reformai.