Priekšlikumu izstrādājušie opozīcijas partiju deputāti pauž, ka mērķis ir stiprināt nedzimušas dzīvības aizsardzību, vienlaikus sniedzot emocionālu un informatīvu atbalstu grūtniecei un topošajam bērna tēvam situācijās, kad viņi nonākuši izvēles priekšā – saglabāt vai pārtraukt grūtniecību.
Konsultāciju saņemtu gan sieviete, gan topošā bērna tēvs
Deputāti rosina likumu papildināt ar terminu "nedzimusi dzīvība", ar ko saprastu "cilvēka dzīvību, kas sākas ar apaugļošanās brīdi, saplūstot vīrieša un sievietes dzimumšūnām".
Opozīcijas politiķi iecerējuši likumā prasīt, ka grūtniecei, kura vēlas mākslīgi pārtraukt grūtniecību, kā arī topošā bērna tēvam, valsts nodrošinātu iespēju saņemt apmācīta speciālista konsultāciju. Ministru kabinets noteiktu prasības šādu speciālistu izglītībai, konsultēšanas apmācības programmas saturu un apmācības kārtību speciālistiem, kā arī informēšanas kārtību par iespēju saņemt konsultāciju un konsultācijas norises vadlīnijas.
Šobrīd konsultēt drīkst ģimenes ārsts, ārsts - psihoterapeits, ginekologs vai cita ārstniecības persona, bet deputāti uzskata, ka konsultēt tiesīgo loks esot jāpaplašina. Priekšlikumu iesniedzēju ieskatā, konsultēt varētu arī psihoterapijas speciālisti, psiholoģijas speciālisti, dūlas un vecāku emocionālā atbalsta speciālisti.
Papildus grozījumi arī nosaka, ka tiesības saņemt konsultāciju būtu arī pacientes, kura jaunāka par 16 gadiem, vecākiem vai aizbildnim.
Deputāti rosina noteikt, ka norīkojumu uz grūtniecības pārtraukšanu pēc sievietes vēlēšanās drīkst izsniegt tikai tad, ja ir saņemts apliecinājums, ka sieviete ir saņēmusi noteikto konsultāciju.
Deputāti rosina noteikt, ka grozījumi stātos spēkā no 2027. gada 1. janvāra, jo esot vajadzīgs laiks Ministru kabinetam iecerēto uzdevumu izpildei.
Vairākās ES valstīs konsultācijas obligātas
Kā informē biedrība "Asociācija Ģimene", obligāta konsultācija pirms aborta šobrīd pastāv daudzās ES valstīs, tostarp mūsu kaimiņvalstī Lietuvā. Tur ārsts informē par procedūras sekām un iespējām turpināt grūtniecību. Vācijā pirms aborta obligāto „grūtniecības krīzes konsultāciju” veic sertificēts centrs (piem., “Pro Familia”). Pēc konsultācijas jāievēro 3 dienu gaidīšanas periods.
Konsultācijas mērķis ir pārliecināties, ka sieviete ir informēta un lēmums ir pārdomāts. Ungārijā sievietei jāpiedalās vismaz divās konsultācijās: viena informatīva, otra – apstiprinoša.
Konsultācijas laikā sniedz informāciju par adopcijas iespējām, finansiālu palīdzību u.c. jautājumiem. Konsultācija pirms aborta ir obligāta arī Itālijā, kur pēc tās ir 7 dienu gaidīšanas periods un konsultācijas mērķis ir palīdzēt „izvērtēt alternatīvas”. Vēl obligātas šādas konsultācijas ir Beļģijā, Nīderlandē, Slovākijā.
Tādās valstīs kā Francija, Spānija, Dānija, Zviedrija un Somija konsultācijas ir brīvprātīgas vai tikai informatīvas. Vairums gadījumos tiek nodrošināta bezmaksas pieeja psiholoģiskajai palīdzībai pēc pieprasījuma. Savukārt, Polijā aborti atļauti tikai ierobežotos gadījumos (izvarošana, apdraudējums dzīvībai u.c.), un konsultācijas saturs ir medicīnisks, nevis psiholoģisks.