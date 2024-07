Vai bērnam vasarā ir nepieciešama atpūta no bērnudārza? Vecāku starpā izvēršas spraigas diskusijas

Diskusiju aizsāka kāda “Facebook” grupas “Atsaucīgo māmiņu forums” dalībniece. Viņa uzdeva jautājumu un pauda savu nostāju šajā jautājumā: “Vai jūs bērnus vedat uz dārziņu arī tad, ja jums ir iespēja viņus mājās paturēt? Man liekas, ka arī bērniem nav, ko darīt visu vasaru mājas, ka labāk dārziņā.”

Daļa komentētāju norāda, ka ļauj bērniem vasarā no bērnudārza atpūsties, ja vien rodas tāda iespēja, taču otra daļa uzsver, ka bērnus uz dārziņu ved vairāku apsvērumu dēļ. Apkopojam viedokļus!

Sazinājāmies ar kādu bērnudārza audzinātāju, kura vēlējās palikt anonīma, lai lūgtu viņas komentāru par diskusiju, kas izvērtusies sociālajos tīklos.

Viņa ir audzinātāja 3 gadus veciem bērniem un uzskata, ka bērniem, tāpat kā vecākiem, arī būtu jānodrošina atpūta no bērnudārza, ja vien tas ir iespējams: “Pat skolotājai pienākas 8 nedēļu atvaļinājums no bērnudārza. Kāpēc gan lai tāds nepienāktos bērnam? It īpaši mazākajiem. Viņi piekūst, nogurst. Līdz ar to viņi nemaz nevēlas tur būt, ir niķīgi. Arī telpas vasarā ir karstas, bērni sakarst, sasvīst. Visos bērnudārzos nav kondicionieru, tās ir tikai iedomas.

Vasarās ir apvienotās grupas, tas nozīmē, ka uz izglītības iestādi nāk dažāda vecumposma bērni, un tas izjauc visu lietu kārtību, rutīnu, kas izveidojusies grupā. Nezinu, vai tas ir veselīgi nākt katru dienu, visu gadu. Jau tā viņiem ir tik maz brīvlaiku. Vecāki kā iemeslu, kāpēc viņi ved bērnus uz dārziņu, min faktu, ka grib atpūsties vai nevar pastrādāt, ja bērns ir mājās.”

Viņasprāt, tie vecāki, kuri ved bērnus uz dārziņu, lai gan pašiem ir brīvs, negrib ar saviem bērniem pavadīt laiku, šim faktam neesot cita attaisnojuma.

Arī dažādās grāmatās par psiholoģiju esot rakstīts, ka bērnam vajag brīvo laiku, tāpat kā pieaugušajiem. “Bērns jau ir tāds pats cilvēks kā mēs, tikai mazāks. Nav jau obligāti nepieciešams pavadīt ar bērniem mājās visu vasaru, bet vismaz mēnesis būtu vajadzīgs, jo bērns jau nav robots,” savu pārliecību pauž audzinātāja.