Vai e-adrese ir obligāta visiem? Svarīgākie jautājumi un atbildes

Kā norādīts portālā Latvija.gov.lv, e-adrese jeb oficiālā elektroniskā adrese ir personalizēta pastkastīte portālā Latvija.gov.lv. Tā paredzēta vienotai un drošai saziņai ar valsts un pašvaldību iestādēm. To var izveidot fiziska persona no 14 gadu vecuma. Juridiskās personas un citas Uzņēmumu reģistrā reģistrētās personas e-adresi var izveidot tās pārstāvēttiesīgā persona (valdes loceklis, prokūrists), kas reģistrēta Uzņēmumu reģistrā. Ja ir vairākas pārstāvēttiesīgas personas, e-adresi var izveidot patstāvīgi jebkura no tām, neatkarīgi no tiesībām pārstāvēt atsevišķi vai kopā.

Vai e-adrese obligāta visiem?

Ne visiem Latvijas iedzīvotājiem nepieciešams izveidot e-adresi. E-adreses izmantošana ir obligāta:

valsts un pašvaldību iestādēm, tiesu iestādēm, zvērinātiem tiesu izpildītājiem un maksātnespējas procesa administratoriem, kā arī privātpersonām, kam ir deleģēts valsts pārvaldes uzdevums;

Uzņēmumu reģistrā reģistrētām personām (sk. 1.attēlu);

rezerves karavīriem, karavīriem, zemessargiem, Nacionālo bruņoto spēku civilajiem darbiniekiem, atvaļinātiem karavīriem, Aizsardzības ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs, izņemot Militārās izlūkošanas un drošības dienestu, nodarbinātajiem;

Latvijas pilsoņiem – vīriešiem – no 18 gadu vecuma līdz 27 gadu vecumam, izņemot Oficiālās elektroniskās adreses likuma 5.pantā norādītus gadījumus.

Foto: Latvija.gov.lv

Piemērs. Kafijas patērētāju biedrībā ir 20 biedri. Katram biedrības loceklim nav nepieciešams izveidot e-adresi, to nepieciešams izdarīt tikai biedrības valdes priekšsēdētājam.

Kur informāciju no iestādēm saņems pārējie?

Uz jautājumu, kur saņems informāciju tie, kuriem e-adresi nav nepieciešams izveidot obligāti, VDAA atbild norādot, ka visa informācija pienāks uz personas deklarēto dzīvesvietas adresi. Tātad, piemēram, pensionārs, kurš nav ne biedrības valdes priekšsēdētājs, ne uzņēmējs, uzaicinājumus uz valsts apmaksātajām profilaktiskajām pārbaudēm turpinās, tāpat kā līdz šim, saņemt savā pasta kastītē. Ja cilvēks, kuram e-adreses izveide nav obligāta, tomēr būs izveidojis e-adresi, tad paziņojumi pienāks e-adresē.

Vairākas e-adreses, bet viens e-pasts

Tāpat VDAA skaidro, ka cilvēkam, kurš, piemēram, pārstāv vairākus uzņēmumus vai biedrības, katrā no biedrībām vai uzņēmumiem nepieciešams izveidot atsevišķu e-adresi. Tomēr e-pastu, uz kuru cilvēks vēlas saņemt e-adresē pienākušās ziņas, gan var norādīt vienu un to pašu.

Papildu informācija par jautājumiem, kas saistīti ar e-adreses izveidi un lietošanu, pieejama tīmekļa vietnē Latvija.gov.lv.

Atkārtots aicinājums

Portāla "Latvija.gov.lv" lietotāji aicināti apstiprināt savu e-pasta adresi. Pagājušajā nedēļā izveidoti personalizēti atgādinājumi – uznirstoši paziņojumi – tiem "Latvija.gov.lv" un e-adrese lietotājiem, kuri nav apstiprinājuši savu e-pastu informatīvu paziņojumu saņemšanai no portāla.

VDAA norāda, ka valsts pārvade turpina aktīvi attīstīt e-pakalpojumus un iedzīvotāju informēšanai un apkalpošanai arvien aktīvāk tiks izmantotas "Latvija.gov.lv" iespējas, un iedzīvotājam ērtākais veids informatīvu paziņojumu saņemšanai ir savs visbiežāk lietotais e-pasts.

Uznirstoši paziņojumi autorizētiem lietotājiem būs redzami portāla sākumlapā un visās e-adreses sarakstes lapās. Portāla logu varēs aizvērt, bet tas pēc laika parādīsies atkal, ja lietotājs e-pastu nebūs apstiprinājis. Vienlaikus VDAA akcentē, ka uznirstošais logs lietotājus netraucēs e-pakalpojumu izpildes laikā.

VDAA direktors Jorens Liopa aicina iedzīvotāju ar izpratni attiekties pret aicinājumu noradīt savu e-pastu praktisku, ikdienišķu ērtību labad, lai svarīgās ziņas un lēmumus nepalaistu garām. Uznirstošais logs tiks rādīts tikai tiem lietotājiem, kuriem profilā ir ievadīta e-pasta adrese, bet tā nav apstiprināta. Tiem, kas e-pastu jau ir apstiprinājuši, nekas nav jādara un arī uznirstošais logs neparādīsies.