Aptaujas mērķis ir iegūt aktuālu informāciju par jauniešu vajadzībām, interesēm un pieredzi, lai pilnveidotu jaunatnes darbu, uzlabotu atbalsta mehānismus un pieņemtu datos balstītus lēmumus jauniešu labā.
Aptauja ir anonīma, un tās aizpildīšana aizņems aptuveni 5-8 minūtes.
Aptauju iespējams aizpildīt līdz 2026. gada 30. aprīlim.
Aptaujas anketa pieejama šeit: https://ej.uz/jauniesuaptauja2026
Pašvaldība aicina ikvienu jaunieti izmantot iespēju izteikt savu viedokli un iesaistīties Ogres novada attīstībā, jo tieši jauniešu redzējums un idejas ir nozīmīgas nākotnes veidošanā.
Aptauju organizē Ogres novada Izglītības pārvaldes Jaunatnes komanda.