Otrdiena, 21. aprīlis, 2026 16:00

Vai esi jaunietis Ogres novadā? Piedalies Ogres novada jauniešu aptaujā 2026

Ogres novada pašvaldība aicina jauniešus vecumā no 13 līdz 30 gadiem piedalīties Ogres novada jauniešu aptaujā, lai noskaidrotu jauniešu viedokli par dzīvi novadā, pieejamajām iespējām, atbalstu un līdzdalību.

Aptaujas mērķis ir iegūt aktuālu informāciju par jauniešu vajadzībām, interesēm un pieredzi, lai pilnveidotu jaunatnes darbu, uzlabotu atbalsta mehānismus un pieņemtu datos balstītus lēmumus jauniešu labā.

Aptauja ir anonīma, un tās aizpildīšana aizņems aptuveni 5-8 minūtes.

Aptauju iespējams aizpildīt līdz 2026. gada 30. aprīlim.

Aptaujas anketa pieejama šeit: https://ej.uz/jauniesuaptauja2026

Pašvaldība aicina ikvienu jaunieti izmantot iespēju izteikt savu viedokli un iesaistīties Ogres novada attīstībā, jo tieši jauniešu redzējums un idejas ir nozīmīgas nākotnes veidošanā.

Aptauju organizē Ogres novada Izglītības pārvaldes Jaunatnes komanda.

Jauniešu aptauja. Neļauj citiem izlemt tavā vietā! Pasaki, ko tu domā par dzīvi Ogres novadā!

OgreNet iesaka

