Dz. Žindiga kā piemēru min situāciju Ogres novada Sporta centrā – pedagogu atalgojuma nodrošināšanai atbilstoši zemākajai minimālai likmei, 2021. gadā papildu finansējums no pašvaldības nepieciešams 13 000 eiro apmērā, lai gan visi treneri strādā ar grupām, kuras atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 508 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas" kritērijiem, un tiek iekļauti valsts finansēto pedagogu skaitā.
"Tā ir liela nauda pašvaldībai, kurai tagad ir jādomā, kā ar savu budžetu labot no Jaunās konservatīvās partijas (JKP) izvirzītās izglītības ministres kļūdas," norāda Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš.
Ogres Basketbola skolā situācija ir līdzīga kā sporta centrā. Šajā profesionāls ievirzes izglītības iestādē audzēkņu skaits ir par 18 izglītojamajiem lielāks salīdzinājumā ar pagājušā gadā aprēķināto, taču valsts finansējuma apjoms proporcionāli ir samazinājies. "Sanāk, ka valsts soda tieši labās skolas un labās pašvaldības, it kā cenšoties iznīcināt to, kas ir labs vēl tur, kur tas ir," ar nožēlu par šādu attieksmi pret sporta jomu secina Dz. Žindiga.
Pašvaldība finansē sporta izglītības iestāžu saimniecisko darbību – sporta bāzes un objektu ikdienas uzturēšanu un atjaunošanu, nepieciešamos remontdarbus un sezonālos darbus, komunālos pakalpojumus. Pašvaldības finansējums tiek piešķirts arī Ogres novada talantīgākajiem jaunajiem sportistiem, kuri pretendē vai jau ir iekļauti Latvijas izlasēs.
"Valstij, šajā gadījumā valsti pārstāv IZM, ir jānodrošina finansējums sporta pedagogu atalgojumam. Pašvaldībā mēs, protams, domāsim un atradīsim iespējas, kā izlabot šo JKP pārstāves vadītās ministrijas neprofesionalitāti un valstij kaitniecisko politiku. Mēs nepieļausim, ka mūsu sporta skolas zaudē pedagogus un tiek slēgtas. Ogres novada Sporta centrs un Ogres Basketbola skola – šīs izglītības iestādes ar savu darbu ir apliecinājušas savu vietu, lomu un nozīmi jaunatnes audzināšanā un godam ir pildījušas un pilda tām uzticētos pienākumus un misiju. Par IZM jāsaka pilnīgi pretējais – sporta jomā vadošā valsts pārvaldes iestāde ar savu attieksmi nevis veicina sporta attīstību, bet gan cenšas to iznīcināt. Manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, lai vēlētāji saprot, kuri politiķi un kuras partijas dara kaut ko labu, būvē un veido un kuri māk tikai atņemt un iznīcināt," savu viedokli pauž G. Sīviņš.