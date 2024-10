Vai jauna nodokļa veids? Maksa par pasi pieaugs līdz 50 eiro

PMLP valsts nodevu par pasi bija iecerējusi būtiski palielināt jau šī gada sākumā, taču sabiedrības spiediena rezultātā iecere tika pārskatīta. Gada sākumā maksu par pasi bija plānots celt no 30 uz 60 eiro, skaidrojot to ar jauna dizaina pasu ieviešanu, jauniem drošības risinājumiem, dokumentu aprites sistēmas uzturēšanu un citiem izdevumiem. Beigās tika nolemts nodevu celt par četriem eiro, līdz ar to pašlaik pamatmaksa par pases izsniegšanu ir 34 eiro.

Tagad IeM un PMLP ir atgriezušās pie ieceres par būtiskāku pases nodevas palielināšanu, jo budžetā trūkstot līdzekļu: "Veidojot 2025.gada budžetu, iekšējā drošība tika noteikta kā viena no prioritātēm, taču, ņemot vērā budžeta iespējas, tāpat kā visām nozarēm, arī iekšlietu nozarei tika dots uzdevums samazināt bāzes izdevumus nākamo četru gadu periodam. Lai nodrošinātu iekšlietu nozares procesu nepārtrauktību un neveidotu izdevumu samazinājumu uz sabiedrības drošības rēķina, rasts risinājums finansējuma iztrūkumu izlīdzināt, pakāpeniski palielinot nodevas par PMLP pakalpojumiem."

Maksu par pasu un eID karšu izsniegšanu plānots palielināt gan no 2025.gada 1.janvāra, gan no 2026.gada 1.janvāra. Plānots, ka no nākamā gada standarta maksa par pases izgatavošanu tiks palielināta par desmit eiro, bet gadu vēlāk nodevu cels vēl par sešiem eiro, tādējādi maksa par pases izsniegšanu sasniegs 50 eiro. Līdzīgs kāpums būs arī nodevai par eID kartes izgatavošanu.

Pašlaik pases izsniegšana desmit darbdienu laikā maksā 34 eiro, bet divu darbdienu laikā - 60 eiro, savukārt personas apliecības izsniegšana šajos termiņos maksā attiecīgi 15 un 30 eiro.

Šī iekšlietu ministrijas izplatītā informācija, kurā neslēptā veidā tiek atzīts, ka maksas paaugstināšana par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu ir nepieciešama ministrijas budžeta ‘lāpīšanai’, nav palikusi bez reakcijas sociālajos tīklos.

Jurists Aivars Borovkovs savā X kontā uzdot retorisku jautājumu par nākamajiem nodevu palielinājumiem:

“CSDD, PMLP... kurš nākamais paziņos par progresu?”

Šķiet Latvenergo, Sadales tīkls, Gaso katru gadu paziņo par to, nepamanīju, vai šogad vēl nav paziņojuši.

Progresīvie pēdējos mēnešos nesnauž, slauc cilvēkus kur vien var. Briškens autobusu/vilcienu biļetes jau otro gadu pēc kārtas cels, Lāce Brīvdabas muzejā pensionāru biļetes par 140% pacēla. Tā ir Vienotības valdības politika, būt dārgākajiem Eiropā.

Es domāju janvārī, februārī visa visa veida ūdeņi, siltumi un sadales tīkli informēs par izmaksu pieaugumiem, kā dēļ jāceļ tarifi...

Jānis Rudzupuķe un citi sociālā tīkla “X” lietotāji savukārt norāda, ka obligāti saņemamo valsts pakalpojumu maksu celšana ir pielīdzināma slēptai nodokļu palielināšanai:

Ja nevar pacelt (pietiekoši) nodokļus, tad cels valsts pakalpojumu cenas.

Vairāki komentētāji atgādina iepriekšējo mēģinājumu gada sakumā, kad cilvēkus šokēja paziņojums par pases izsniegšanas maksas palielināšanu līdz 60 eiro:

Ar pasēm pa 60 EUR neizdevās, nākas meklēt ''alternatīvus veidus'' kā aplikt iedzīvotājus ar netiešajiem nodokļiem

Janvārī gribēja taču 2x paaugstināt, toreiz sabiedrības sašutums apturēja. Nu tāpēc "augstinās" pamazām.

Manuprāt Iekšlietu ministrijai arī palielināja budžetu šogad...

Nākamais gads solās būt visnotaļ interesants. Gadījumā nav jābūt tā, ka valsts sniegtajiem pakalpojumiem būtu bez finansiālas iespringšanas jābūt pieejamiem visiem iedzīvotājiem? Jo tie samaksātie nodokļi, ne? Vai arī uzpelnīt par visu dubultā tagad ir labā prakse?